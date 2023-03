Palmeiras acerta detalhes com Bragantino para anunciar volta de Artur por R$ 45 milhões

Após negociações com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras está próximo de anunciar o retorno de Artur, o que pode ser concretizado já nas próximas horas. O atacante de 25 anos custará 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) aos cofres alviverdes e o clube corre para anunciá-lo antes do fim das inscrições para a fase de grupos da Copa Libertadores, no sábado.

Além disso, segundo apurou o Estadão, a negociação prevê ainda o pagamento de 1 milhão de euros adicionais (cerca de R$ 5,6 milhões) ao Bragantino para metas a serem atingidas. Entre elas, estão convocações para a seleção brasileira e conquistas de títulos com a camisa alviverde, entre outras. Atacante realizará exames médicos no Palmeiras nesta semana.

As negociações aceleraram nas últimas semanas. Até este mês, o Palmeiras ainda não havia anunciado nenhum reforço para a temporada. Na terça-feira, o volante colombiano Richard Ríos, de 22 anos, foi a primeira contratação do clube em 2023 junto ao Guarani.

Artur subiu ao profissional do Palmeiras em 2017, mas não teve muitas oportunidades. Após ser emprestado ao Londrina e Bahia, o atacante foi vendido ao Bragantino em 2020, por 6 milhões de euros (R$ 28 milhões à época) e se tornou peça fundamental na equipe de Bragança Paulista. Em 2023, foi titular em todos os jogos da equipe, no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

As eliminações precoces no Paulistão e competição nacional também fizeram com que as negociações com o Palmeiras acelerassem. Nesta quarta-feira, Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, reclamou do contato da equipe alviverde para convencer o atleta a se transferir. Tiago Scuro, CEO do clube, já havia revelado que o atacante tinha rejeitado uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) do mundo árabe para seguir no País.

“Vi um Artur diferente em dois momentos diferentes de possíveis saídas. O Artur recusou uma proposta muito interessante em termos financeiros, mostrando que tem um rumo em sua carreira, que tem uma ideia muito clara na sua carreira. Neste sentido, quando ele recusou ir ao Catar, foi o melhor Artur que eu conheci”, disse Caixinha, em coletiva após amistoso com o Cruzeiro nesta quarta-feira.