Palácios treina e pode reforçar Corinthians na Copa do Brasil; Coronado e Fausto são dúvidas

O Corinthians pode ter algumas novidades para enfrentar o São Bernardo nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Primeiro de Maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após mais de 40 dias sem entrar em campo por causa de uma artroscopia no joelho esquerdo, o lateral Diego Palacios realizou parte do treinamento com o restante do elenco nesta terça-feira e aumentou a expectativa sobre o seu retorno.

Palácios sofreu uma lesão no joelho logo em sua estreia pelo Corinthians, curiosamente, contra o São Bernardo, no dia 27 de janeiro, pelo Campeonato Paulista. Ele tem evoluído bem e deve participar da atividade completa nesta quarta. No entanto, o técnico António Oliveira não informou se irá relacionar o atleta, até pela exigência da partida.

O meia Igor Coronado, que vem se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, subiu ao gramado, mas fez um trabalho específico. Já Fausto Vera voltou a reclamar de dores no pé direito e ficou na parte interna do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. O primeiro dificilmente terá condições de estar em campo contra o São Bernardo, enquanto o volante ainda é dúvida.

Quem poderá ser relacionado pela primeira vez é o zagueiro Cacá. O jogador foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF, e é uma opção para o treinador, que deve continuar tendo como titulares Félix Torres e Gustavo Henrique.

Nesta terça-feira, os atletas realizaram uma ativação física na academia e, em seguida, foram ao gramado para o aquecimento. O técnico António Oliveira organizou um treinamento tático de enfrentamento. Depois, promoveu repetições de cobranças de pênaltis e faltas.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto.

Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians concentra suas forças na Copa do Brasil. Em caso de empate, a classificação será nos pênaltis. Para carimbar sua vaga de forma direta, precisa derrotar o São Bernardo fora de casa.