Pai de Messi diz que filho pediu tranquilidade à família após ameaças em Rosário

Alvo de uma mensagem ameaçadora colocada à porta do supermercado da família de sua mulher, em Rosário, após um ataque a tiros no estabelecimento, o atacante Lionel Messi pediu tranquilidade aos familiares. De acordo com o jornal argentino La Nacion, Jorge Messi, pai do astro do Paris Saint-Germain, relatou a pessoas próximas a conversa que teve com o filho após o episódio.

“Falei com ele e ele me disse: ‘fique tranquilo'”, afirmou Jorge, que também disse não estar disposto a mudar a sua relação com Rosário, apesar das ameaças. Lionel Messi cresceu na cidade argentina, parte da província de Santa Fé, e morou lá até os 13 anos, idade que tinha quando foi para o Barcelona. Sempre que possível, como nas festas de final de ano, viaja para a cidade natal. Foi em Rosário que celebrou o título da Copa do Mundo conquistado com a Argentina no final do ano passado.

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira. Dois homens em uma mota efetuaram uma série de disparos contra o supermercado pertencente à família de Antonela Roccuzzo, mulher de Messi, e colaram um cartaz na porta com a mensagem: “Messi, estamos te esperando. Javkin também é do tráfico, ele não vai te proteger”. Citado no cartaz, Pablo Javkin é o prefeito de Rosário, considerada a cidade mais violenta da Argentina e onde há forte atuação de narcotraficantes.

A família Roccuzzo também se manifestou sobre o assunto. “Isso não é para nós”, disse José Roccuzzo, pai de Antonela, referindo-se à ameaça, para tranquilizar os funcionários do supermercado. A frase tem relação com as suspeitas iniciais da polícia local, que acredita que a intenção dos criminosos não tenha sido ameaçar a integridade física de Messi. A hipótese é que tenham atacado o local apenas para chamar a atenção durante a onda de violência que atinge Rosário no momento.

O estabelecimento, parte de uma rede de bairro, é administrado por José e duas irmãs de Antonela. De acordo com o relatado por moradores das redondezas ao La Nacion, é comum ver a família Rocuzzo no local, inclusive José, que atende o caixa e repõe mercadorias.

VIOLÊNCIA EM ROSÁRIO

O prefeito Pablo Javkin esteve no local após o ataque, conversou com a imprensa argentina e levantou suspeitas a respeito das forças de segurança da província de Santa Fé, da qual Rosário faz parte. “Eu duvido de todos, inclusive daqueles que deveriam nos proteger. E vou deixar claro, tivemos muitas reuniões com forças federais, provinciais, juízes, fiscais, Parte do que se falou tem a ver com essa região”, disse.

O político pertence ao partido Frente Progressista e faz oposição ao governo do presidente Alberto Fernández, a quem tem responsabilizado pela violência na região. Nesta semana, Javkin e Omar Perotti, governador da província de Santa Fé, tiveram uma reunião com o Ministério da Segurança da Argentina para discutir medidas que possam reduzir a violência em Rosário.

Segundo Pablo Javkin, o bairro onde está localizado o supermercado esteve em pauta durante as discussões sobre a segurança da cidade nos últimos dias. “Cada vez que exigimos questões concretas, aparece isso”, disse o prefeito, que concorda com a suspeita de que a ação não seja uma intimidação direta a Messi. Para ele, Messi não corre perigo de morte. Ele também afirmou que conversou com a família Roccuzzo para acalmá-la e oferecer segurança. Explicou que a questão é política e não pessoal.