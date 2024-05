Pacers eliminam Bucks e avançam nos playoffs da NBA; Knicks despacham 76ers

O Indiana Pacers confirmou o bom momento na noite desta quinta-feira e despachou o Milwaukee Bucks dos playoffs da NBA. Jogando em casa, venceu o favorito por 120 a 98, alcançou a quarta vitória na série melhor de sete jogos e fechou o confronto por 4 a 2. Na mesma noite, o New York Knicks eliminou o Philadelphia 76ers.

O resultado surpreende porque os Bucks entraram no campeonato como um dos favoritos ao título. Ao longo da temporada regular, brigaram pela liderança da Conferência Leste. Mas o terceiro colocado da tabela acabou se despedindo de forma precoce do mata-mata, logo no primeiro confronto, para um rival que terminou em sexto a fase anterior da competição.

Mais uma vez, os Bucks mostraram que o astro grego Giannis Antetokounmpo faz falta. Lesionado, ele foi desfalque. Damian Lillard chamou a responsabilidade para si e foi o cestinha da partida, com 28 pontos. Ele ainda teve o apoio de Brook Lopez e Bobby Portis, ambos com 20 pontos.

Porém, o trabalho coletivo dos Pacers, marca da equipe no campeonato, fez a diferença. Seis jogadores chegaram aos dois dígitos de pontuação. O reserva T.J. McConnell foi o maior pontuador do time, com 20, e chegou perto de um “double-double”, registrado por Tyrese Haliburton (17 pontos e 10 assistências). Pascal Siakam anotou 19 pontos.

“Isso significa muito”, comemorou McConnell. “Não chegamos aos playoffs desde a bolha (da pandemia), não avançamos desde 2014. Temos muito orgulho de poder avançar e prolongar a nossa temporada. O Milwaukee tem uma grande equipe. Mas acho que nesta noite todos nós fomos lá com a mentalidade de que vamos levar isso para outro nível.”

Na Filadélfia, o 76ers se despediu dos playoffs ao ser derrotado novamente pelo New York Knicks por 118 a 115. A equipe de Nova York também fechou a série por 4 a 2. O resultado marca a despedida de mais um grande dos playoffs. Joel Embiid, que chegou a prever a vitória dos Sixers na série, se junta a ídolos como Stephen Curry, Kevin Durant e LeBron James, todos já eliminados da competição.

Embiid terminou o jogo com 39 pontos e um “double-double” por ter anotado 13 rebotes. Mas acabou sendo ofuscado pelos 41 pontos e 12 assistências de Jalen Brunson, que liderou os Knicks. Donte DiVincenzo também se destacou pela equipe visitante, com 23 pontos.

Nas semifinais da Conferência Leste, os Knicks terão pela frente justamente os Pacers, algozes dos Bucks.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 120 x 98 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 115 x 118 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers