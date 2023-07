Pablo Maia e Nathan voltam a treinar após dramas pessoais e viram opções no São Paulo

O volante Pablo Maia e o lateral-direito Nathan foram as novidades na reapresentação do São Paulo nesta quarta-feira. Os jogadores perderam pai e mãe, respectivamente, na semana passada, e estavam afastados para se recuperarem do drama. Ambos estão à disposição para o técnico Dorival Júnior já visando o compromisso do fim de semana, conta o Cuiabá, no Brasileirão.

Além de voltarem, os jogadores podem ser aproveitados no jogo marcado Para 18h30 de sábado, na Arena Pantanal. Pablo Maia voltaria para recuperar o ritmo antes de confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, enquanto Nathan jogaria para o titular Rafinha ganhar um descanso.

Pablo Maia tinha treinado normalmente na quarta-feira passada, e estava confirmado para o jogo de volta das quartas de final contra o Palmeiras, no dia seguinte, quando recebeu a notícia da morte do pai, em Minas Gerais. Foi liberado para acompanhar o velório e o enterro.

Abalado, o volante retornou para a capital no dia do jogo, mas sem condições emocionais, acabou acompanhando de fora. Dorival Júnior optou por descansá-lo também no clássico com o Santos, no domingo. Os companheiros dedicaram a classificação na casa palmeirense ao volante e também para Nathan.

O jovem lateral viveu o mesmo drama de perder um ente querido, no caso sua mãe, no dia do jogo com o Palmeiras, e também acabou não relacionado nas duas últimas partidas. Mesmo ainda abatido, quer voltar a jogar.

Com poucas horas de descanso até a partida com o Corinthians e jogando em um estado onde o clima é bastante quente, mesmo no inverno, Dorival Júnior estuda utilizar uma equipe mesclada em Cuiabá. Nada, porém, de desmerecer o oponente. A ordem é buscar os três pontos e a vice-liderança do Brasileirão.