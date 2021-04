Pablo e Orejuela podem reforçar o São Paulo na quinta-feira, diante do Rentistas

A boa fase do São Paulo proporciona uma boa notícia a cada dia para o técnico Hernán Crespo. Depois de ver o time reserva vencer o Ituano e garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico argentino pôde contar com o atacante Pablo e o lateral Orejuela no treino desta segunda-feira.

Os dois jogadores, recuperados de lesão, treinaram nesta segunda e poderão reforçar a equipe contra o Atlético Rentistas, do Uruguai, quinta-feira, no Morumbi, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

Com mais três dias para definir a escalação, Crespo sabe que não poderá contar com o zagueiro Léo, expulso em Lima, no jogo contra o Sporting Cristal. Com isso, o trio de zagueiros deverá ser formado por Bruno Alves, Arboleda e Miranda, que vai herdar a vaga.

Um escalação provável para o São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo (Rojas).

Uma nova vitória são-paulina na competição sul-americana pode garantir um conforto bem razoável na briga por uma vaga nas oitavas de final. O São Paulo lidera a chave com três pontos, enquanto Racing e Rentistas, que empataram na primeira rodada, soma um ponto cada.