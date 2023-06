Esporte Pablo Dyego sofre torção no joelho e é mais uma baixa da Ponte Preta contra o Atlético-GO

Depois de mais de dez dias de descanso por conta da pausa n Série B do Campeonato Brasileiro da Série B por causa da Data Fifa, a Ponte Preta enfim voltará a campo nesta sexta-feira de olho na reabilitação após três jogos sem vitória para sair da parte debaixo da tabela. Fora de casa, visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 19h, em Goiânia. Atualmente, o time campineiro está na 15ª colocação com 12 pontos.

Mas, além de todos os problemas que já tinha, o técnico Felipe Moreira tem mais um desfalque confirmado. Trata-se do atacante Pablo Dyego, que teve uma torção no joelho e sequer participou dos treinamentos durante essa pausa. Além disso, ele será desfalque por pelo menos um mês.

Com isso, o ataque titular da Ponte Preta terá duas novidades, já que Jeh também está fora enquanto se recupera de dores na lombar. Sendo assim, o setor ofensivo deve ter Dudu e Eliel contra o Atlético-GO.

Além deles, outros três jogadores são desfalques: o zagueiro e capitão Fábio Sanches está suspenso, o volante Felipinho segue entregue ao departamento médico por conta de uma torção de tornozelo e o também volante Ramon, que está emprestado pelo adversário, não pode atuar por conta de uma cláusula contratual.

Por outro lado, Élvis tem presença confirmada na armação depois de se recuperar de um desconforto muscular. Já Matheus Jesus ainda é dúvida por conta de dores no adutor, mas deve atuar. Caso não tenha chances de jogo, quem irá atuar é Samuel Andrade.

A provável formação da Ponte Preta tem Caíque França; Weverton, Edson, Thomás e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus (Samuel Andrade) e Elvis; Dudu e Eliel.