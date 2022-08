Oscar veste camisa do Flamengo e fica perto de reforçar clube por empréstimo

O meia americanense Oscar está próximo de acertar com o Flamengo. O jogador de 30 anos tem contrato com o Shangai Port, da China, e tenta a liberação para reforçar o time carioca por empréstimo até o fim do ano. O clube chinês faz jogo duro na negociação. Oscar recebe um salário alto e está no Brasil aguardando um desfecho positivo. Uma foto sua vestindo o uniforme do clube viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira.

O Flamengo segue muito ativo nesta janela de transferências. Nas últimas semanas, o elenco rubro-negro teve as chegadas de Everton Cebolinha, Arturo Vidal e Erick Pulgar e viu as saídas de Andreas Pereira, Willian Arão e Gustavo Henrique, que já não fazem mais parte do elenco. Com dois vice-campeonatos (Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca), em um início de ano frustrante e o começo oscilante no Brasileirão, a pressão por reforços aumentou.

Oscar negocia sua transferência para o Flamengo e apareceu em foto com a camisa do clube – Foto: Reprodução

Oscar pode ser o sétimo jogador que representou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 atuando hoje no País. Ele se juntaria a Hulk (Atlético-MG), David Luiz (Flamengo), Fernandinho (Athletico-PR), Henrique (Coritiba), Paulinho e Willian (Corinthians).

Desde a saída do português Paulo Sousa e da chegada de Dorival Júnior, o Flamengo corrigiu falhas, evoluiu no desempenho e melhorou os seus resultados. A equipe rubro-negra cresceu de rendimento e disputa três títulos na temporada: Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão.

O Flamengo visita o Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo de volta entre cariocas e paulistas está marcado para o Maracanã.