Os candidatos a craque da Copa do Mundo

Faltando alguns dias para Copa do Mundo do Catar, os principais atletas do futebol mundial se preparam para o maior torneio do esporte. De 20 de novembro a 18 de dezembro, eles tentarão levar seu país ao tão cobiçado título, além de se destacar com boas atuações individuais, para garantir o prêmio de melhor jogador da competição.

Sendo assim, o LIBERAL selecionou alguns dos candidatos ao prêmio de craque da Copa do Mundo. Dentre os critérios utilizados para a escolha, estão o momento individual de cada um, desempenho na última temporada, momento da seleção e importância do atleta para o time de seu país.

Karim Benzema – França – Foto: Ruben Albarrán / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Karim Benzema – França

Seria impossível montar esta lista sem esse nome. Atual ganhador da Bola de Ouro, Benzema conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Espanhol na última temporada, pelo Real Madrid. Além disso, marcou 44 gols e deu 15 assistências em 46 jogos, atingindo os melhores números de sua carreira.

Pela seleção, o atacante não disputa uma Copa desde 2014, devido a um problema envolvendo o meia Mathieu Valbuena, em 2015. Na ocasião, Benzema foi acusado de extorsão e chantagem para não divulgar um vídeo íntimo de seu ex-companheiro, o que fez com que o técnico Didier Deschamps parasse de convocá-lo.

Passada a confusão, Karim voltou a ser chamado em 2021 e chega ao mundial em uma França que luta para defender o título. No entanto, a equipe não vive um bom momento, enfrentando dificuldades na Liga das Nações e vendo nomes importantes se lesionando, como os volantes Paul Pogba, N’Golo Kanté e Boubacar Kamará, além do goleiro Mike Maignan – todos descartados para a Copa.

Kylian Mbappé – França – Foto: Francois Mori / Associated Press / Estadão Conteúdo

Kylian Mbappé – França

Eleito revelação da última Copa do Mundo, na Rússia, Mbappé se tornou mais que uma realidade, a ponto de ser um dos melhores do mundo quatro anos depois do título de 2018. Aos 23 anos, o atacante da França ostenta números impressionantes na temporada e chega para ser protagonista mais uma vez no torneio.

O desempenho faz com que ele venha sendo alvo de grandes clubes do futebol europeu, com destaque para o Real Madrid, da Espanha, que quase acertou sua contratação na última janela de transferências. Já pela seleção francesa, além da Copa do Mundo, o atacante conquistou a Liga das Nações, em 2021.

Apesar de polêmicas recentes fora de campo, seja pela França ou no Paris Saint-Germain, Mbappé não viu seu rendimento cair. Em alta em seu clube, onde faz parceria de ataque com Neymar e Messi, o jogador será de novo alvo dos holofotes.

Neymar – Brasil – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar – Brasil

Neymar não teve bom rendimento na última temporada. Contudo, se recuperou e emerge como um dos principais nomes do futebol mundial na temporada 2022/2023. Pela seleção brasileira, o momento também é favorável.

Após excelente desempenho nas Eliminatórias para a Copa, o Brasil chega ao mundial com o 1º lugar no ranking da Fifa e motivado com o bom desempenho de jogadores importantes, como o próprio Neymar, Vinícius Jr., Richarlison e companhia.

O atacante já afirmou, anteriormente, que esta pode ser sua última Copa do Mundo na carreira. Sendo o atleta mais cobrado de sua geração no País, o camisa 10 da seleção quer, enfim, conseguir levar o seu país à sexta estrela no peito, 20 anos após a conquista do penta.

Robert Lewandowski – Polônia – Foto: Sergio Ruiz / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Robert Lewandowski – Polônia

Esse é um dos grandes jogadores do futebol mundial que sofre por defender um país de pouca qualidade com a bola nos pés. Duas vezes melhor o mundo, Lewandowski teve mais gols que partidas disputadas nas últimas três temporadas, enquanto atleta do Bayern de Munique. Em 2021/2022, o atacante foi às redes 50 vezes.

Após uma transferência para o Barcelona, que não vive seus melhores anos, o polonês continua com o faro de gol aguçado. Sua média de gols fica em torno de um tento por jogo. Para que a Polônia surpreenda na Copa, Lewandowski terá que manter os números impressionantes e, se isso acontecer, certamente será um dos candidatos a craque do mundial.

Lionel Messi – Argentina – Foto: Francois Mori / Associated Press / Estadão Conteúdo

Lionel Messi – Argentina

Um dos maiores nomes da história do futebol, Messi teve um ano inicial conturbado no Paris Saint-Germain, da França, a ponto de não ter sido sequer citado entre os 30 indicados à Bola de Ouro.

No entanto, neste começo de temporada europeia o argentino conseguiu se encontrar no novo clube e voltou a ser o atleta que estamos habituados a ver, com muitos gols e assistências.

Pela seleção argentina, vive um momento de êxtase. Após a conquista da Copa América de 2021 contra o Brasil, o maior título vencido pela atual geração, os hermanos estão em plena ascensão sob o comando de Lionel Scaloni. “La Scaloneta”, como foi apelidada a seleção da Argentina, tem 35 jogos de invencibilidade e persegue o recorde da Itália, que conseguiu 37 partidas invictas de 1991 a 1993.

Kevin de Bruyne – Bélgica – Foto: Graham Wilson / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Kevin de Bruyne – Bélgica

Terceiro melhor do mundo no ranking da Bola de Ouro, o atleta do Manchester City marcou 14 gols e deu 19 assistências na última temporada europeia, sendo o maestro do time treinado por Pep Guardiola.

Um dos principais nomes da talentosa geração belga, De Bruyne tenta fazer sua seleção ser protagonista em uma Copa do Mundo. No ranking da Fifa, a Bélgica ocupa o 2º lugar e muito disso passa pelos pés do meio-campista. Certamente, é um dos nomes com maior capacidade de desequilibrar jogos na competição.

Luka Modric – Croácia – Foto: Bagu Blanco / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Luka Modric – Croácia

Melhor jogador da última Copa, em 2018, Modric é o símbolo de uma surpreendente geração croata, que passou a ter destaque no cenário europeu e conquistou o vice-campeonato mundial na Rússia. Apesar dos 37 anos, o meia segue jogando em altíssimo nível.

Além dos títulos conquistados junto a Karim Benzema no Real Madrid, Luka Modric chama a atenção pela consistência apresentada dentro de campo, sendo peça vital no esquema de jogo do multicampeão time merengue.

A seleção da Croácia não é tida como favorita, mas é sempre considerada como eventual surpresa, o que pode embalar o atleta na busca pelo destaque ao longo das partidas.

Harry Kane – Inglaterra – Foto: Shaun Brooks / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Harry Kane – Inglaterra

Artilheiro da Copa de 2018 com 6 gols, Harry Kane chega ao Catar como capitão da seleção inglesa, que vê sua boa geração de jogadores cada vez mais pronta – vide Bukayo Saka, Mason Mount e Phil Foden, por exemplo.

O atacante do Tottenham permanece sendo um dos principais camisas 9 do futebol mundial, marcando 27 gols na última temporada.

Apesar de a Inglaterra ter ido mal nas últimas datas Fifa, com maus resultados na Liga das Nações, o time foi semifinalista da Copa de 2018 e finalista da Eurocopa de 2021. Para uma seleção que não levanta um troféu desde 1966, certamente o grito de campeão está mais entalado que nunca.