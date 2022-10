Orlando Ribeiro tem dúvida na lateral direita para definir time do Santos

O técnico Orlando Ribeiro ainda não definiu quem vai ser o titular do Santos para o jogo com o Bragantino nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida pelo posto de titular na função está entre Nathan, que cumpriu suspensão na rodada passada e Madson.

Diante da indefinição, a comissão técnica vai aproveitar o final de semana para avaliar quem tem mais chances de começar a partida como titular. Caso escolha uma estratégia mais ofensiva, Nathan leva vantagem. Com 40 pontos, o Santos precisa da vitória para melhorar a sua classificação.

Orlando Ribeiro espera uma pressão por parte do adversário já que o Bragantino soma 38 pontos e também é postulante a uma vaga entre os oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Embalado pela vitória de 4 a 1 sobre o Juventude, Orlando Ribeiro sabe da importância de engatar um novo triunfo também para passar confiança ao grupo. No entanto, ele sabe que o setor defensivo vai precisar de uma atenção especial diante da necessidade de o Bragantino vencer jogando diante da sua torcida.

Enquanto trabalha para definir o time, Orlando Ribeiro segue na expectativa da volta de titulares importantes. Soteldo e Maicon continam entregues ao departamento médico e não têm data prevista para voltar ao time.

Com mais duas sessões de treinamentos, o técnico espera definir os titulares. Na frente, a tendência vai ser por um ataque leve com Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Carlos Sánchez vai ter a missão de cadenciar o ritmo no meio-campo enquanto Rodrigo Fernández fica encarregado da marcação. A dúvida no setor fica por conta do aproveitamento de Luan ou Ed Carlos.