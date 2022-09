Orlando Ribeiro arma meio de campo do Santos sem Soteldo para pegar Athletico-PR

O técnico interino Orlando Ribeiro orientou mais um treinamento no CT Rei Pelé, nesta sexta-feira, na tentativa de armar o meio de campo do Santos para o jogo de terça-feira, contra o Athletico-PR, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem a presença do venezuelano Soteldo, que serve a seleção de seu país nesta Data Fifa.

O uruguaio Carlos Sánchez, o argentino Gabriel Carabajal e o meia Luan são os favoritos do treinador para formar o setor de criação da equipe, 11ª colocada no Brasileirão, com 34 pontos.

Na lateral-direita, Madson, que falhou na derrota para o Palmeiras, no clássico da última rodada, poderá perder a titularidade para Nathan.

Com isso, Orlando Ribeiro poderá usar uma formação com: João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Luan ou Gabriel Carabajal); Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Além da preocupação com o meio de campo, o técnico santista também concentrou seus trabalhos nesta sexta-feira nos lances de bola parada, tanto no ataque, como na defesa. O foco foi acertar o posicionamento dos jogadores dentro da área.