Esporte Organizadas se reúnem com diretoria do Corinthians para ‘fiscalizar contratações’

A diretoria do Corinthians recebeu líderes de torcidas organizadas em uma reunião realizada no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira. De acordo com nota divulgada pela Gaviões da Fiel, principal uniformizada corintiana, o objetivo do encontro foi acompanhar o planejamento para a temporada 2023, buscar informações sobre a atuação do clube no mercado e demonstrar apoio ao treinador Fernando Lázaro, nome questionado por alguns torcedores por sua falta de experiência como técnico.

“Hoje, (10/01) as diretorias das organizadas do Corinthians estiveram em reunião no CT Joaquim Grava junto à diretoria do clube para acompanhar todo o planejamento para 2023 e também fiscalizar algumas questões de contratações. Deixamos claro que a Fiel Torcida apoia e acredita no trabalho do treinador Fernando Lázaro. Não deixaremos de fiscalizar e não faltará apoio. Vai Corinthians!”, diz o comunicado.

Junto ao texto, foi publicada uma foto que mostra os membros das torcidas organizadas posando ao lado do presidente Duílio, do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente de futebol Alessandro Nunes. O clube não se manifestou oficialmente a respeito do encontro.

Um dos motivos para a visita dos torcedores ao CT alvinegro, a atuação da diretoria corintiana na atual janela de transferências teve um novo episódio nesta terça, quando foi anunciada a aquisição definitiva de Yuri Alberto, com contrato válido até o fim de 2027.

Para garantir a permanência do atacante de 21 anos, que estava emprestado pelo Zenit, da Rússia, e deveria ser devolvido em junho deste ano, o Corinthians envolveu jogadores formados em sua categoria de base na negociação. O zagueiro Robert Renan foi cedido ao clube russo já neste mês, e o volante Du Queiroz, também negociado, se apresentará no meio do ano. Além disso, o Zenit terá prioridade na compra do atacante Pedro, de 16 anos, uma das principais joias do Terrão.

Além de segurar Yuri Alberto, o Corinthians contratou o atacante Romero, velho conhecido da torcida e dono de dois títulos brasileiros com a camisa alvinegra, e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, que chegou para ocupar o lugar de Lucas Piton, vendido ao Vasco.