O torcedor do Palmeiras deverá soltar o grito de “É campeão” nesta quarta-feira (6). Às 21h30, a equipe enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, podendo garantir o título até mesmo com uma derrota. Desta forma, a torcida organizada Mancha Verde, que tem subsede em Americana, convocou os torcedores para assistirem ao jogo da taça juntos.

Torcida do Palmeiras em Americana convida os torcedores do clube para assistirem juntos ao jogo do título – Foto: Divulgação

A reunião será na Arena Bela Vista, campo society localizado na Avenida São Jerônimo, 914. O alviverde tem 69 pontos e não será ultrapassado na rodada final. Em seguida, aparecem Atlético-MG e Flamengo, ambos com 66 pontos. Para que um deles tire o título do Palmeiras, a equipe paulista terá de perder e os rivais precisarão tirar a diferença no saldo de gols.

Isso porque o Verdão tem um saldo de 31 gols. O Galo chega à última rodada com 23, enquanto o Rubro-Negro tem 15. Assim, qualquer equipe que queira ser campeã precisará aplicar uma goleada histórica. De acordo com o site especializado Infobola, o Palmeiras tem 99% de chances de levar a taça.

No society haverá telão com o jogo sendo transmitido, além de área kids e serviço de alimentação. De acordo com o torcedor e membro da organizada Anderson Rodrigues, a expectativa é de cerca de 800 pessoas acompanhando a partida no local. “As expectativas e o clima são os melhores, estamos unidos entre torcida, time e comissão técnica”, disse.

“O Palmeiras só depende de si e temos os fatores de outros resultados dos times que também estão na disputa além dos saldo de gols que estão ao nosso favor. Como palmeirense vamos esperar até o apito final e quem sabe gritar que mais uma vez o Palmeiras é campeão do Brasileirão, o maior do Brasil”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.