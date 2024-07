Organização do estádio quer ‘punição a criminosos’ que tentaram invadir a final da Copa América

Os organizadores do Hard Rock Stadium, palco da decisão da Copa América entre Argentina e Colômbia, na noite de domingo, definiu os torcedores que tentaram invadir o local sem ingresso como “criminosos” e trabalha em conjunto com a polícia de Miami para identificá-los e responsabilizá-los pelos tumultos e danos ocasionados. O estádio ficou bastante depredado.

Muitos torcedores ainda acabaram desistindo de assistir ao jogo final, mas apenas após reunião com a Conmebol e a Concacaf, que o Hard Rock Stadium definirá os procedimentos a serem tomados. É possível que haja reembolso, mas os organizadores revelaram que a segurança era a prioridade.

“Ao longo da tarde e da noite, houve inúmeras tentativas de torcedores indisciplinados, sem ingressos, de dominar a segurança e o pessoal da lei no ponto de entrada do estádio, colocando a si mesmos, outros torcedores, seguranças e funcionários do estádio em extremo risco. Vários portões foram fechados e reabertos estrategicamente na tentativa de permitir a entrada segura e controlada de visitantes com ingressos”, explicou em nota o Hard Rock Stadium.

“Os torcedores continuaram a se envolver em conduta ilegal – brigando com policiais, derrubando muros e barricadas e vandalizando o estádio, causando danos significativos ao patrimônio”, continuou. Até a venda de bebida alcoólica acabou suspensa já com o jogo em andamento para evitar novos transtornos após a decisão..

O Hard Rock Stadium, que organiza diversos eventos gigantes, como o Miami Open (complexo de quadras ao lado) e finais da NFL, ainda explicou que não deixará os detidos e quem participou do vandalismo impunes.

“Estamos gratos aos policiais que administraram uma situação difícil e priorizaram a segurança do local, dos jogadores, de suas famílias e dos torcedores. Continuaremos a trabalhar com as autoridades policiais para identificar e responsabilizar os criminosos que se envolveram em conduta ilegal esta noite”, afirmou. O sistema de câmeras está sendo utilizado na identificação.

“É decepcionante que uma noite de celebração tenha sido impactada por comportamentos ilegais e inseguros, e revisaremos completamente os processos e protocolos em vigor esta noite e trabalharemos com as autoridades para garantir que tal evento nunca aconteça novamente”, garantiu.

Ainda informou que vai entrar em contato com os torcedores que ficaram com ingressos e não viram o jogo. “Entendemos que há pessoas decepcionadas com ingressos que não conseguiram entrar no estádio depois que o perímetro foi fechado, e trabalharemos em parceria com a Conmebol para resolver essas preocupações individuais”, afirmou. “Em última análise, não há nada mais importante do que a saúde e a segurança de todos os hóspedes e funcionários, e essa será sempre a nossa prioridade.”