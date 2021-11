28 out 2021 às 12:10 • Última atualização 28 out 2021 às 13:09

Esporte Organização confirma a realização do Rio Open na temporada 2022 do tênis

O Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, estará de volta às quadras cariocas em 2022. De 12 a 20 de fevereiro, o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, será novamente palco das partidas entre grandes nomes da modalidade que vão disputar o título de um dos 13 campeonatos de nível ATP 500, uma das categorias mais importantes do tênis. Depois de um ano sem a realização do evento, por conta da pandemia do novo coronavírus, a organização confirmou nesta quinta-feira a edição no ano que vem, com todos os protocolos sanitários vigentes no município para garantir a segurança de todos que estarão presentes.

“A saudade era enorme, mas estamos de volta. A volta do Rio Open é um grande presente para a cidade do Rio de Janeiro. O sucesso da vacinação no país, e em especial aqui, trouxe de volta o desejo de estar junto que é parte da alma carioca. E é isso que vai acontecer em fevereiro no Jockey Club, com toda a segurança, é claro. Estamos preparando um Rio Open que será o melhor de todos”, comentou Márcia Casz, diretora do Rio Open.

O Rio Open é um dos três eventos de nível ATP 500 disputados no saibro, junto com Hamburgo (Alemanha) e Barcelona (Espanha). Em sua oitava edição, o torneio vai manter a tradição com jogadores da elite do tênis mundial na chave principal.

“É uma satisfação enorme poder confirmar a oitava edição do Rio Open. Desde 2014 sempre trouxemos um mix de jogadores consagrados, novas revelações e os principais jogadores de saibro do circuito. 2022 não será diferente e estamos bem confiantes em anunciar um ‘lineup’ (lista de participantes) com nomes inéditos que certamente irão agradar aos fãs de tênis,” disse Luiz Carvalho, diretor da competição.

O torneio é um dos principais eventos esportivos anual do Rio de Janeiro e tem grande impacto econômico, injetando mais de R$ 100 milhões na economia do Estado. Com atrações de alto nível dentro e fora de quadra, o Rio Open atrai público do país inteiro. A expectativa é de que para esta edição de 2022, 40% do público presente seja de fora do Rio.

Desde 2014 fazendo parte do circuito profissional, o torneio já atraiu grandes nomes do tênis mundial e viu Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere e Cristian Garin levantarem o cobiçado troféu de campeão. Nas sete edições, o público também pode ver outros grandes destaques do esporte em ação como Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfils e Fabio Fognini, além do surgimento de novas estrelas como Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Thiago Monteiro e Thiago Wild.

O único ATP 500 da América do Sul também aproxima os fãs do melhor do tênis nacional. Os tenistas da casa, que têm poucas oportunidades de competir no país, podem desfrutar. Bruno Soares, Marcelo Melo, André Sá, Marcelo Demoliner, Thomaz Bellucci, Rogerio Dutra Silva, entre outros, também já competiram.