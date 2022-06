Operário faz dois de cabeça, vence a Chapecoense e respira na Série B

Com dois gols de cabeça, o Operário venceu a Chapecoense na noite desta segunda-feira, por 2 a 1, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, na abertura da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Willian Machado, Júnior Brandão e Chrystian marcaram os gols do jogo.

O resultado foi importante para encerrar uma sequência de três jogos sem vitória do Operário, que ganhou quatro posições e aparece em oitavo lugar, com 19 pontos. Já a Chapecoense chegou a duas derrotas consecutivas e caiu para o 15º lugar, com 15 pontos.

Com bola rolando, a Chapecoense quase abriu o placar aos 12 minutos, quando Matheus Bianqui cruzou da direita, a defesa desviou e a bola sobrou para Tiago Real, que finalizou na trave esquerda de Vanderlei. Na sequência, a zaga do Operário afastou o perigo, evitando o gol dos visitantes.

Daí em diante o Operário equilibrou o confronto e construiu a vitória em jogadas pelo alto. Aos 33 minutos, Tomas Bastos cobrou escanteio da direita e o zagueiro Willian Machado desviou na primeira trave para as redes. Depois, aos 47, foi a vez de Júnior Brandão cabecear com categoria para ampliar.

No segundo tempo, o Operário teve postura mais cautelosa e também ficou em vantagem numérica, já que Perotti, da Chapecoense, foi expulso por acertar o braço no rosto do goleiro Vanderlei. Um lance bastante polêmico e que deixou o confronto bastante quente entre os jogadores.

Mesmo com um homem a menos, a Chapecoense não se abateu e conseguiu diminuir o placar aos 16 minutos, após Marcelo Freitas cruzar da esquerda e encontrar Chrystian para finalizar sem chances de defesa para Vanderlei.

O Operário não soube aproveitar a vantagem numérica e viu a Chapecoense ser melhor e merecer ao menos o empate. Aos 31, Chrystian perdeu grande chance após cruzamento, irritando o goleiro Vanderlei. Contudo, faltou qualidade aos visitantes, que acabaram amargando mais um resultado negativo.

O Operário volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Brusque, às 21h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. No mesmo dia, a Chapecoense receberá o Sampaio Corrêa, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 1 CHAPECOENSE

OPERÁRIO – Vanderlei; Arnaldo, Ronald (Lucas Vital), Willian Machado e Fabiano; Reniê, Ricardinho (Felipe Garcia), Tomas Bastos (Reina) e Giovanni Pavani; Paulo Sérgio (Júnior Brandão) e Silvinho (Felipe Saraiva). Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE – Vagner; Frazan, Léo, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira (Matheus Bianqui), Marcelo Freitas (Lima), Tiago Real (Rodriguinho) e Orejuela (Éderson); Chrystian (Claudinho) e Perotti. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Willian Machado, aos 33; e Júnior Brandão, aos 47 minutos do primeiro tempo. Chrystian, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

CARTÕES AMARELOS – Tomas Bastos e Giovanni Pavani (Operário); Frazan, Tiago Real e Chrystian (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Perotti (Chapecoense).

PÚBLICO – 2.862 pagantes.

RENDA – R$ 37.927,50.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).