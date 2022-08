Operário e CSA empatam sem gols em confronto direto contra o Z-4 da Série B

Em jogo acirrado por se tratar de um confronto direto contra o rebaixamento, Operário e CSA ficaram no empate sem gols na noite deste sábado, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Depois de um primeiro tempo praticamente sem chances, os times melhoraram no segundo e tentaram até o último minuto, mas sem sucesso. O duelo foi válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o Operário segue dentro da zona de rebaixamento, em 17º, com 26 pontos, apenas um a menos do que o CSA, 16º colocado. Os momentos, porém, são diferentes. Enquanto os paranaenses não vencem há quatro jogos, os alagoanos estão há dois invicto.

O placar sem gols descreve bem como foi o primeiro tempo. Os times fizeram um jogo muito nervoso, com três cartões amarelos, e não conseguiram criar chances de gol. O Operário teve uma chegada mais perigosa, com Giovanni Pavani na área, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. O CSA também tentou alguns lançamentos, principalmente com Diego Renan na esquerda, mas sem sucesso.

Na volta para o segundo tempo, as coisas ficaram um pouco mais animadas. O CSA teve boa chance em cobrança de falta. Igor bateu muito forte e, apesar de Vanderlei quase não se mexer, nem tentou segurar e espalmou para escanteio. O CSA se mostrou mais motivado a alterar o placar e teve mais duas chances com Lourenço, em finalização potente, e Rodrigo Rodrigues, em cabeçada no cantinho, ambas salvas por Vanderlei.

Sem conseguir furar a defesa do CSA, o Operário arriscou de longe, com Tomas Bastos, mas o chute foi para fora, irritando a torcida. Já nos minutos finais, a tentativa quase deu certo. Rafael Chorão também chutou de longa distância e exigiu linda ponte de Marcelo Carné. O meia ainda teve outra chance ao pegar rebote de escanteio e finalizar muito perto do gol. Apesar da pressão final, o zero não saiu do placar.

Pela 27ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. Às 20h30, o Operário estará em Itu (SP), onde encara o Ituano, no Estádio Novelli Júnior. Um pouco mais tarde, às 21h30, o CSA volta a jogar no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), contra o lanterna Náutico.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 0 X 0 CSA

OPERÁRIO – Vanderlei; Arnaldo, Reniê, Dirceu e Fabiano; Lucas Souza (Rafael Chorão), Ricardinho, Reina (Tomas Bastos) e Giovanni Pavani (Fernando Neto); Paulo Victor (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio (Getterson). Técnico: Matheus Costa.

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Souza e Rafael Chorão(Operário) e Igor, Lucão, Geovane e Giva Santos (CSA).

RENDA – R$ 112.970,00.

PÚBLICO – 6.064 pagantes (6.160 presentes).

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).