Olympique mantém decisão e não libera Gerson para a disputa dos Jogos de Tóquio

O técnico André Jardine perdeu mais um jogador na relação de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O Olympique de Marselha apresentou oficialmente o meia Gerson, ex-Flamengo, nesta quinta-feira, e anunciou em comunicado oficial que não vai liberar o seu novo reforço para a competição.

Entre os motivos alegados pela diretoria do Olympique de Marselha estão o alto valor de investimento, o fato de a Olimpíada não ser uma Data Fifa e a necessidade de ter o ex-flamenguista já na fase de preparação. Gerson já está na França em período de quarentena.

O ex-meia do Flamengo vai trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli, que comandou o Santos e o Atlético-MG no Brasil nas últimas temporadas. O treinador argentino já disse que Gerson será a peça central do seu novo esquema à frente da equipe francesa.

Durante o período de negociações do time carioca com o Olympique de Marselha, Gerson manifestou o desejo de defender a seleção olímpica em Tóquio e um acordo verbal foi selado. No entanto, sem ter nada em contrato, acabou prevalecendo a vontade da diretoria francesa em segurar o atleta já durante a fase de pré-temporada.

É o segundo problema desse tipo que acontece com o treinador da seleção brasileira olímpica. O centroavante Pedro, do Flamengo, também foi convocado, mas não liberado. O clube carioca abalizou a sua decisão após ter o apoio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).