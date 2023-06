Odair vê Santos ansioso e cobra resposta em campo: ‘Vencer o mais rápido possível’

Com a quarta partida sem vitória no Brasileiro e com as eliminações na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, o técnico Odair Hellmann afirmou, neste sábado, após o empate com o Coritiba, que o Santos precisa voltar a vencer para aliviar o clima de tensão e desconfiança na Vila Belmiro. “No futebol se observa o resultado. Se você ganha, é bom, se perde, é ruim. A vitória precisa vir o mais rápido possível porque ela gera tranquilidade para trabalhar.”

O treinador falou do empate com o time paranaense, reconheceu que o time esteve ansioso em campo, mas enxergou uma evolução na volta para o segundo tempo.

“No primeiro tempo não conseguimos ter a posse de bola e o passe não estava funcionando. Mesmo assim, a melhor chance de gol foi nossa. Talvez, se aquele lance do Soteldo tivesse entrado, a situação fosse diferente”, afirmou o treinador que classificou a partida como tensa.

“O momento das duas equipes não é bom e isso influencia em campo. Sei da necessidade que temos de reagir e precisamos vencer”, afirmou o treinador que destacou o ponto principal para reverter a situação. “Primeiro é encontrar o equilíbrio para produzir chances e concluir. Melhorar a parte ofensiva.”

Sobre o ambiente no clube após a queda na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele concorda com as cobranças tanto da torcida como da diretoria. Entretanto, não se sente pressionado.

“Se a direção quiser demitir, fica a critério dela. Eu acredito no trabalho e na retomada. Acredito no grupo de jogadores, principalmente agora com a possibilidade de focar na competição nacional. Talvez não estivéssemos preparados para três competições com força mental, física, técnica e tática para disputar esse tipo de competição. Entendo o torcedor, concordo com eles. Mas estou trabalhando muito”, comentou na coletiva.

Com apenas o Brasileiro no seu calendário de partidas, o Santos ocupa a parte intermediária da tabela e deve perder posições ao final da rodada do final de semana. O time contabiliza 13 pontos e, na volta do Nacional, faz o clássico com o Corinthians na Vila Belmiro no dia 21 de junho.