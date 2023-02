Esporte Odair Hellmann pode estrear reforços no Santos contra o Santo André no Paulista

Com apenas duas vitórias em oito jogos e na lanterna do Grupo A com nove pontos, o Santos pode ter novidades para o encontro diante do Santo André nesta quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel, pelo Campeonato Paulista. Os meias Lucas Lima e Daniel Ruiz vêm agradando nos treinos e devem ser relacionados para a partida.

Dos dois jogadores, quem tem mais chance de entrar jogando é Daniel Ruiz. Pelo que vem apresentando nos treinos, ele pode ser uma opção para a vaga de Ivonei no setor de criação de jogadas. Lucas Lima, que também tem chances de aparecer, deve ser utilizado no decorrer da partida.

Na atividade desta terça-feira, o técnico Odair Hellmann comandou um treino tático para fazer ajustes na equipe e depois orientou um trabalho técnico com os atletas. A parte física vem ganhando ênfase para aumentar a intensidade da equipe durante os 90 minutos.

Além de trabalhar contra o tempo para recuperar a equipe, Hellman precisa ainda achar no elenco soluções para suprir os desfalques. Para o confronto com o Santo André, o treinador não vai poder contar com os laterais João Lucas e Lucas Pires, que foram expulsos no clássico com o São Paulo e cumprem suspensão automática.

Assim, para a partida no ABC, a tendência é que o treinador escale Nathan na lateral direita e Felipe Jonatan no setor esquerdo. Liberados pelo departamento médico, Rodrigo Fernández e Alison ainda não estão liberados para entrar em campo, assim como Vinícius Zanocelo. O trio cumpre a fase de transição a fim de recuperar a parte física para ficar à disposição do treinador.