Odair Hellmann intensifica treino e usa conversa para ‘resgatar’ elenco do Santos

Equipe vive péssima fase no Paulistão e ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas seis pontos

Muito trabalho e pouca conversa. Essa foi a rotina desta segunda-feira após a derrota do Santos no clássico com o Palmeiras no final de semana. O técnico Odair Hellman decidiu intensificar os treinos e cuidar também da parte psicológica para trabalhar em duas frentes: recuperar a confiança do time e também afinar os ajustes a fim de fazer o time novamente voltar a vencer no Campeonato Paulista.

Técnico Odair Hellmann vive má fase no comando do Peixe – Foto: Raul Baretta / Santos FC

A atividade no CT do clube teve trabalho com bola e também treino físico. O comandante organizou ainda atividade em campo reduzido para aprimorar o acerto nos passes e a ocupação dos espaços.

Com campanha pífia até aqui, o Santos ocupa a lanterna do Grupo A com seis pontos em seis rodadas. Depois de vencer o Mirassol na estreia, o time colecionou três empates e a ainda sofreu duas derrotas.

A pressão pelos maus resultados chegou ao departamento de futebol e a torcida já pediu a troca de comando no time profissional. Diante de um ambiente tenso, a diretoria resolveu bancar a permanência de Odair apostando em uma reação neste início de temporada.

Sem tempo para arrumar o time em meio à má fase, Odair já prepara a equipe para o duelo do meio de semana. Nesta quarta, o Santos recebe o São Bento no Canindé como mandante.

Ele agora aguarda um parecer do departamento médico para saber se vai poder contar com o goleiro João Paulo e o volante Vinícius Zanocelo. Os dois foram substituídos no clássico de sábado contra o Palmeiras e não têm presença garantida nesta quarta.