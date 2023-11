Esporte ‘O treino reflete no jogo’, diz Naves após maior série de vitórias do Palmeiras no Brasileiro

Vice-líder do Brasileiro, com 59 pontos, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (6) e iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo na quarta, às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada da competição.

Após derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, no sábado, o time comandado Abel Ferreira estabeleceu a sua maior sequência de vitórias nesta edição do Brasileiro – a série atual de cinco triunfos superou os quatro resultados positivos seguidos entre a 3ª e a 6ª rodada.

O zagueiro Naves, que foi titular contra o time paranaense, comemorou a atuação segura. “O sentimento é de muita felicidade. Pude ver o trabalho do dia a dia sendo recompensado. Acredito muito nisso, que o treino reflete no jogo”, afirmou Naves. “Foi uma boa oportunidade que tive e pude aproveitá-la bem, com a ajuda dos meus companheiros. Seguimos por mais”.

Aos 21 anos, Naves foi titular do time pela sétima vez na carreira e falou como é trabalhar ao lado de atletas experientes como Gustavo Gómez (30 anos), Luan (30) e Murilo (26). “Cada um deles tem a sua característica: o Gómez na raça, o Murilo no jogo por cima e o Luan nos passes. Eu tento pegar um pouquinho de cada um. É um prazer compartilhar o dia a dia com eles, são ótimos jogadores e ótimas pessoas.”

Para o jogo no Maracanã, o técnico Abel Ferreira deve ter como opções os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo e o atacante Rony, que estavam suspensos contra o Athletico-PR. Murilo, Gust

“É jogo a jogo. Sabemos da nossa posição na tabela e vamos trabalhar para alcançarmos o nosso objetivo. Temos trabalhado muito bem, e quarta-feira vamos em busca de mais três pontos no Rio de Janeiro”, comentou Naves. “Sabemos da qualidade da equipe do Flamengo e sabemos também da nossa. Temos o nosso propósito e vamos em busca de mais três pontos.”

No primeiro turno, Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, no Allianz Parque. O time carioca está seis pontos atrás (53) e tem um jogo a menos do que o Palmeiras.