O sábado em que eu entrevistei o Rei do Futebol

No jornalismo você precisa ter competência e sorte. É aquela velha frase de estar no lugar certo e na hora exata. Isso aconteceu comigo no dia 5 de maio de 1990, um sábado, pouco antes das 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a casa do Guarani. Nesta data tive a oportunidade de conhecer Pelé, o Rei do Futebol, e entrevistá-lo como repórter.

Trabalhava na TV Americana e a seleção brasileira, comandada por Sebastião Lazaroni, fez o último amistoso antes da Copa do Mundo da Itália. O adversário era a Bulgária e quase 50 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Brinco.

Entrevista de Pelé ao jornalista Reginaldo Gonçalves, em 1990

Eu e o cinegrafista Antonio Carlos Rosa ficamos em volta do estádio e deu para captar imagens dos jogadores quando o ônibus da seleção chegou. A partida começou às 16h e nós, jornalistas, tivemos de passar pelo vestiário da seleção e seguir até um espaço reservado abaixo das cabines de rádio.

Quando eu e Rosa estávamos caminhando pelo gramado, com ele captando algumas imagens, simplesmente Pelé apareceu logo atrás da gente.

Acompanhando de Galvão Bueno e Arnaldo Cézar Coelho, eles iam para a cabine da Globo.

Não tive tempo de raciocinar. Imediatamente peguei o microfone e segurei o Rei para a fazer uma pergunta. Questionei sobre a preparação da seleção em um tempo tão curto, pois faltava um mês para o início da Copa e a maioria dos atletas já jogava na Europa.

Numa demonstração de simplicidade e humildade, Pelé parou para falar comigo. Deu até tempo de emendar uma segunda pergunta, mas todos estavam com pressa.

Foram quase dois minutos inesquecíveis e essas imagens guardei em uma fita cassete, sendo que depois elas tiveram de ser armazenadas em um DVD.

Na despedida do maior jogador de todos os tempos, não poderia deixar de registrar este momento, que foi histórico. Isso aconteceu há mais de 32 anos e nunca sairá da minha memória.