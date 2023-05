O que se sabe sobre a possível saída de Neymar do PSG na janela do meio do ano

De acordo com a imprensa francesa, a direção do PSG parece cada vez mais insatisfeita com as atitudes de Neymar, dentro e fora de campo

Atacante tem vínculo com o clube francês até 2027 - Foto: PSG / Reprodução

A relação de Neymar com a direção do Paris Saint-Germain não é boa e parece estar cada vez mais próxima do fim. Mesmo tendo vínculo com o clube francês até 2027, o atacante brasileiro parece estar cada vez menos dentro dos planos da equipe para o futuro. Com isso, os rumores de uma possível troca de camisa, a terceira desde que foi para a Europa, são cada vez mais fortes e o nome do jogador vem ganhando força a cada semana em rivais da Inglaterra para a próxima temporada.

De acordo com a imprensa francesa, a direção do PSG parece cada vez mais insatisfeita com as atitudes de Neymar, dentro e fora de campo. Sua ausência na festa de comemoração do título francês deixou dirigentes indignados. Ele preferiu marcar presença no GP de Mônaco de Fórmula 1, no domingo. O ato foi vista pelos diretores da equipe de Paris como uma “provocação”, segundo a imprensa francesa. Mas o que se sabe sobre o futuro do Neymar? O Estadão reúne uma série de informações veiculadas nos últimos meses.

INSATISFAÇÃO DO PSG

O PSG busca um destino para Neymar desde a última temporada. Em meio a novela para a renovação de Mbappé, o clube francês admitiu ouvir propostas pelo atacante brasileiro, mas não encontrou possíveis destinos. A razão para isso, de acordo com a imprensa europeia, é o salário, que passaria dos US$ 4,5 milhões mensais e que quase nenhuma equipe do mundo conseguiria bancar. Além disso, quando foi contratado pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros, Neymar se tornou a maior transação do futebol mundial na história e o clube de Paris gostaria de recuperar parte do valor investido. Contudo, por conta das seguidas lesões, o PSG não encontrou nenhum clube disposto a fazer oferta pelo jogador.

Nas últimas semanas, o nome de Neymar apareceu cada vez mais ligado ao futebol inglês. Por ser a liga mais forte do mundo e a mais rica também, os times do Campeonato Inglês aparecem como uma das únicas opções dentro do futebol europeu para que o astro brasileiro jogue, de acordo com a imprensa europeia.

CHELSEA

Após ser comprado por Todd Boehly, o time de Londres foi o que mais gastou na janela de transferências de janeiro. No período de um mês para reforçar o elenco, pagou mais de 330 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) para melhorar o elenco. Antes disso, ainda no fim de 2022, a imprensa europeia noticiou que Boehly se reuniu com Nasser Al-Khelaifi para iniciar uma negociação por Neymar. Por isso e também pelo desejo de Boehly mostrar que o Chelsea continua sendo uma das forças na Europa, apesar da equipe ter tido uma temporada decepcionante na questão esportiva, a possibilidade de Neymar ser reforço da equipe de Londres já nesta janela de verão europeu existe.

MANCHESTER UNITED

Outro time inglês que aparece como possível destino de Neymar é o Manchester United. A imprensa inglesa noticiou que o xeque Jassim bin Hamad Al Thani, do Catar, pretende fazer oferta para comprar o United e contratar o brasileiro. A família Glazer, dona de 90% das ações do clube, é alvo de protestos dos torcedores pelo ostracismo no qual a equipe caiu nos últimos anos.

Com o novo proprietário, o alto salário de Neymar deixaria de ser problema. O fato de tanto Al Thani quanto Al Khelaifi serem do mesmo país também facilitaria o negócio. Além disso, com a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o United pretende fazer um movimento para reforçar o ataque e vê em Neymar um nome para isso. Casemiro, volante do time de Manchester, tem ajudado a convencer as partes que o negócio é bom. De acordo com o L’Equipe, mesmo com a possibilidade de negociação ainda pequena, o United é o clube que estaria em vantagem para os demais.

NEWCASTLE

Novo rico da Inglaterra, o Newcastle é visto como uma das opções para o astro brasileiro. Também garantido na próxima edição da Liga dos Campeões, o time busca um grande nome para ser o líder da equipe. Apesar de Cristiano Ronaldo também aparecer como opção, por conta da relação entre o time inglês e o Al Nassr, a imprensa europeia comenta que o nome de Neymar é considerado como possível reforço para a próxima temporada. O clube corre por fora.

MANCHESTER CITY

Após sua ida para o GP de Mônaco de Fórmula 1 ter sido vista como uma provocação pela diretoria do PSG, Neymar teria recebido um telefonema de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, para conversar sobre a sua situação contratual com o clube de Paris, segundo uma publicação do jornal L’Equipe. Guardiola ligar para o atleta tem peso.

CATAR

Neymar foi garoto-propaganda do Catar. O país do Oriente Médio é dono do Paris Saint-Germain. Mesmo assim, a liga catariana não está descartada como uma possibilidade, e Neymar poderia seguir os passos de Cristiano Ronaldo que trocou o futebol europeu pelo asiático. As chances são remotas nesse caso.

ESTADOS UNIDOS

Neymar declarou no início de 2022 seu desejo de atuar no futebol dos Estados Unidos. De acordo com o craque brasileiro, “é um campeonato curto, tem três ou quatro meses de férias”, argumentou à época. Atualmente, Messi, que é um dos melhores amigos de Neymar, tem o nome ligado ao Inter Miami. A MLS, liga americana de futebol, busca mudar a imagem do esporte no país, que será sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, e vê como essencial para a mudança trazer grandes nomes do futebol mundial.