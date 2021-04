‘O presente que o clube merece’, diz Yuri Alberto, do Inter, sobre vencer Gre-Nal

O atacante Yuri Alberto, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, afirmou que a maior motivação para vencer o clássico contra o Grêmio, o Gre-Nal, neste sábado, na casa do rival, pelo Campeonato Gaúcho, será o aniversário do Internacional. O atleta se mostrou modesto em relação à preferência para posição que jogará e deixou claro que admira o colega centroavante, o peruano Paolo Guerrero.

Prestes a enfrentar o seu maior rival, o Internacional ainda se fixa com o treinador Miguel Angel Ramírez, que iniciou recentemente o trabalho junto à equipe. Yuri Alberto deixou claro que o espanhol tem se entrosado com a equipe e foi enfático ao dizer que “acho que a gente tem que respeitar esse momento dele, para ele ter um bom entendimento do grupo, acho que estamos super bem nos treinos, a gente tem que continuar trabalhando e as coisas vão dar certo, se Deus quiser”.

Em relação à posição que tem atuado, de acordo com Yuri Alberto não há preferência, desde que esteja em campo e possa atuar pela equipe. A esse respeito, o jogador declarou: “Quem toma a decisão é o professor”.

Apesar de originalmente atuar como centroavante, o jogador se considera confortável jogando como ponta e se mostra grato em relação à confiança recebida pelo treinador. Para o atleta, “jogando como centroavante ou de ponta, o que importa é estar jogando, o que importa é estar dentro da Arena”.

Yuri Alberto também não poupou elogios a Paolo Guerrero, considerando-o um dos motivos para estar na equipe. “Me espelho muito nele, o cara é muito acima da média. Sou fã dele”, declarou.

Afirmando diversas vezes que a equipe está muito confiante, o jogador esclareceu que o motivo que os leva a buscar a vitória é mais emocional que prático, uma vez que neste domingo o Internacional completa 112 anos. “(Vencer o Gre-Nal) Vai dar uma confiança, mas uma motivação muito grande para gente é dar o presente que esse clube, da grandeza do Internacional, merece e o clássico vai ser muito importante para a gente nesse final de semana, que domingo é aniversário do Internacional”, disse.

Sobre a atuação que espera poder oferecer na partida, o jogador relembrou a história do duelo entre os rivais gaúchos. “A última vitória na Arena foi com dois gols de centroavante eu pretendo fazer esses gols também, se Deus quiser”, completou Yuri Alberto.