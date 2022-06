Esporte Número 1 do mundo, Medvedev estreia com vitória no Torneio de Halle

De volta ao posto de número 1 do mundo, o tenista russo Daniil Medvedev estreou com vitória no Torneio de Halle, na Alemanha, nesta quarta-feira. O líder do ranking superou o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, numa atuação fulminante, que durou apenas 66 minutos.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, o russo vai enfrentar o belorusso Ilya Ivashka, atual 42º do mundo. Trata-se da segunda participação de Medvedev na competição de nível ATP 500, disputada sobre a grama. No ano passado, ele caiu logo na rodada de abertura.

Medvedev voltou a figurar no topo do ranking na segunda-feira, em razão da queda do sérvio Novak Djokovic, que não conseguiu defender os pontos do título de Roland Garros do ano passado – caiu nas quartas de final nesta temporada. É a segunda passagem do russo pelo topo. Em fevereiro, chegou a ficar três semanas na posição de número 1.

Seu novo “reinado” deve durar alguns meses em razão da boa vantagem sobre Djokovic, agora número três do mundo, e sobre o alemão Alexander Zverev, novo vice-líder, que está machucado. Além disso, o Torneio de Wimbledon, que começa no fim do mês, não vai gerar pontos no ranking por vetar tenistas da Rússia e de Belarus.

OUTROS RESULTADOS

Já pelas oitavas de final, o polonês Hubert Hurkacz (5º cabeça de chave) e o espanhol Pablo Carreño Busta (6º) venceram seus jogos e alcançaram as quartas de final. Hurkacz despachou o francês Ugo Humbert por 7/6 (7/5) e 6/3. E Busta eliminou o americano Sebastian Korda por 6/4, 0/6 e 6/3.