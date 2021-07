Número 1, Barty passa às oitavas em Wimbledon e encara campeã de Roland Garros

Depois de passar por alguns altos e baixos nas duas primeiras rodadas de Wimbledon, a australiana Ashleigh Barty cresceu de rendimento neste sábado e teve uma boa apresentação na vitória sobre a checa Katerina Siniakova, 64.ª do ranking da ATP. A atual número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 7/5 – para garantir seu lugar nas oitavas de final do Grand Slam disputado em quadras de grama em Londres.

Barty agora enfrenta a também checa Barbora Krejcikova, 17.ª do ranking e atual campeã de Roland Garros, que está invicta no circuito profissional há 15 jogos. Além da recente conquista no Grand Slam francês, Krejcikova também venceu o WTA de Estrasburgo, na França, antes de atuar em Paris, e não disputou nenhum torneio preparatório na grama. O confronto entre elas é inédito.

Para se manter invicta há tanto tempo e poder encarar a número 1 do mundo, Krejcikova superou neste sábado a letã Anastasija Sevastova, 56.ª do ranking, por 2 sets a 1 – com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 7/5.

Aos 25 anos, Barty faz a sua quinta participação em Wimbledon e chega pela segunda vez às oitavas de final, repetindo o resultado de 2019. Também há duas temporadas, a australiana conquistou seu primeiro e até hoje único título de Grand Slam, no saibro de Roland Garros.

MASCULINO – Pela primeira vez em sua carreira profissional, o russo Daniil Medvedev conseguiu virar um jogo depois de ter perdido os dois primeiros sets. Isso aconteceu neste sábado, pela terceira rodada de Wimbledon, quando o atual número 2 do mundo superou o croata Marin Cilic com as parciais de 6/7 (3/7), 3/6, 6/3, 6/3 e 6/2, após 3 horas 35 minutos.

Outro feito inédito para Medvedev é chegar às oitavas de final do Grand Slam inglês. Até então, o russo de 25 anos havia disputado o torneio três vezes, sem nunca ter passado da terceira rodada. Além disso, marcou apenas a segunda vitória da carreira em jogos definidos no quinto set. A anterior havia sido contra o sérvio Filip Krajinovic no Aberto da Austrália deste ano.

Medvedev terá nas oitavas de final um confronto inédito contra Hubert Hurkacz, 18.º do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O polonês de 24 anos venceu neste sábado o casaque Alexander Bublik por 3 sets a 0 – parciais de 6/3, 6/4 e 6/2 – e já faz a sua melhor campanha em um Grand Slam.