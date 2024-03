Nuggets vencem Timberwolves e acirram briga pela liderança da Conferência Oeste na NBA

Na disputa pelos primeiros lugares da Conferência Oeste, o Denver Nuggets levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves na madrugada desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA, e bateu o rival em jogo emocionante pelo apertado placar de 115 a 112. Segundo e terceiro colocados respectivamente, as duas equipes apresentaram um confronto intenso com disputa pela vitória até o final do duelo.

Em uma partida de muitos protagonistas, o sérvio Nikola Jokic foi o principal nome do triunfo de sua equipe ao anotar 35 pontos. “Um jogo muito duro, onde o Minnesota mostrou a sua qualidade buscando o resultado até o final. Uma grande vitória que nos dá mais embalo”, comentou o pivô.

Além da mão calibrada, ele ainda foi eficiente na luta pela posse de bola no garrafão, e encerrou o confronto com 16 rebotes assegurados. Michael Porter Jr. com 26 pontos, foi o segundo maior pontuador dos Nuggets.

A partida, disputada no Target Center, em Minneapolis, apresentou um visitante mais ousado. Em menos de 12 minutos, a franquia de Denver abriu uma vantagem de 18 pontos e encerrou o primeiro tempo com 70 a 55 a seu favor.

O time da casa sentiu os desfalques de Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert e Naz Reid. Mesmo assim, o Minnesota voltou com outra postura para a etapa final e diminuiu a distância no placar impulsionado pelos 30 pontos, oito rebotes e oito assistências de Anthony Edwards, jogador mais efetivo de sua equipe.

Apesar da derrota em casa, Mike Conley gostou do que viu em quadra, principalmente em função dos desfalques da equipe. “Ter uma exibição como a que fizemos esta noite contra um dos melhores times do campeonato mostra muita coragem, mostra do que somos feitos”, disse Conley.

Em outro jogo bastante disputado, o Dallas Mavericks superou o San Antonio Spurs por 113 a 107 em noite de “triple-double” para o ala-armador Luka Doncic. Mesmo falhando na maioria dos arremessos, ele marcou 18 pontos, pegou dez rebotes e distribuiu bem o jogo com 16 assistências.

No duelo, Kyrie Irving terminou como cestinha (28) sendo fundamental para a vitória dos Mavericks. Pelo lado dos Spurs, Tree Jones foi o destaque com 22 pontos assinalados.

O resultado deixa o Dallas vivo na luta pela classificação com o sétimo lugar na Conferência Oeste. Lanterna na tabela, o San Antonio continua sofrendo com atuações irregulares na competição.

Confira os resultados desta terça:



Orlando Magic 112 x 92 Charlotte Hornets

Washington Wizards 114 x 137 Houston Rockets

Brooklyn Nets 91 x 104 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 107 x 113 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 112 x 115 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta quarta:



Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers