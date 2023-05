Esporte Nuggets vencem Lakers no 1º jogo da final do Oeste e tentam quebrar tabu na NBA

No primeiro duelo entre LeBron James e Nikola Jokic, o sérvio levou a melhor sobre o americano e o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers por 132 a 126, na noite desta terça-feira, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA. Com o triunfo, os Nuggets tentam encerrar um tabu nos playoffs.

A equipe de Denver nunca superou o rival num confronto de mata-mata na NBA. Os dois times já protagonizaram três finais de conferência, sempre com vitória dos Lakers. Mas esta escrita pode estar perto de ser encerrada.

Os Nuggets não venciam o primeiro jogo de uma série contra os Lakers desde 1979. Na ocasião, o confronto era em três jogos e o time de Denver levou a virada. Foi o mais perto que os Nuggets chegaram de superar o rival de Los Angeles num duelo de playoffs. O último confronto aconteceu dentro da “bolha” da pandemia, em 2020.

Nesta terça, os Nuggets aproveitaram o fator casa para fazer grande performance e buscar a vitória, apesar das boas atuações de LeBron e Anthony Davis. O primeiro esteve perto de anotar um “triple-double”, com seus 26 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Davis registrou 40 pontos (foi o cestinha da partida), 10 rebotes e três assistências.

Jokic, então, precisou mostrar seu poder de fogo. E anotou mais um “triple-double” na temporada: 34 pontos, 21 rebotes e 14 assistências. Jamal Murray também foi decisivo, com seus 31 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Ao fim da partida, Jokic e o companheiro de time Kentavious Caldwell-Pope brincaram sobre as comparações entre o sérvio e LeBron, que tomaram conta do noticiário esportivo dos Estados Unidos nos últimos dias. “Eu acho que a única diferença é que LeBron salta mais alto que Jokic”, disse Caldwell-Pope.

“Isso é muito ofensivo”, respondeu Jokic, bem-humorado. “Estou brincando. Ser comparado a um dos melhores da história, talvez o melhor de todos, é muito legal”, disse o jogador da Sérvia.

Em quadra, o Denver dominou o primeiro tempo e abriu boa vantagem no placar. Perdeu ritmo no terceiro quarto e viu os Lakers crescerem ainda mais no último período. Mas a reação veio tarde demais e não consumiu toda a boa vantagem construída pelos anfitriões.

“Precisamos de um tempo inteiro para entrar no jogo. São coisas do jogo. Foi como se eles tivessem nos dado um soco na boca logo no começo. Sei que o jogo é vencido em 48 minutos mas eles definiram o tom da partida em 24 minutos. E nós ficamos correndo atrás do prejuízo ao longo dos 24 minutos seguintes”, analisou LeBron James.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, novamente na casa dos Nuggets. Na noite desta quarta, Boston Celtics e Miami Heat iniciam a disputa da final do Leste, em Boston.