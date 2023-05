Nuggets ‘varrem’ Lakers com show de Jokic e vão à final da NBA pela 1ª vez

A NBA já tem o seu primeiro finalista. Trata-se do Denver Nuggets, que não teve paciência diante do Los Angeles Lakers e sacramentou o título da Conferência Oeste e a vaga na grande decisão com uma contundente vitória. Os Nuggets “varreram” a equipe de LeBron James ao vencerem a série melhor de sete jogos por 4 a 0. Será a primeira vez na história que a equipe de Denver disputará a final do campeonato.

O último e decisivo triunfo aconteceu na noite desta segunda-feira, com um show de Nikola Jokic. Sob a liderança do sérvio, os Nuggets não tomaram conhecimento dos Lakers em Los Angeles e venceram por 113 a 111. Jokic anotou mais um “triple-double” para a sua coleção nestes playoffs, com 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências.

O jogador da Sérvia, eleito o MVP das duas temporadas anteriores, foi incansável na Crypto.com Arena. Ele não deixou a quadra nos últimos 33 minutos da partida, sendo decisivo para o quarto triunfo seguido dos Nuggets nesta final do Oeste.

“Acho que é por isso que os playoffs são tão legais e interessantes. Você não liga para o seu cansaço. Você não liga para os minutos em quadra, para as faltas, porcentagens, lances livres. Você quer apenas vencer o jogo. Em alguns momentos nesta segunda, não estávamos indo bem na defensa. Mas é possível vencer de outras formas”, comentou Jokic.

O desgaste físico do sérvio foi consequência do fraco início de jogo dos Nuggets, que viram os Lakers subirem de produção nos dois primeiros quartos. A equipe da casa terminou o primeiro tempo com vantagem de 15 pontos no placar.

Essa desvantagem foi anulada no terceiro quarto, quando Jokic e companhia começaram a se impor em quadra. Ele teve o apoio de Jamal Murray, autor de 25 pontos, Aaron Gordon (22 pontos) e Michael Porter Jr., responsável por um “double-double” de 15 pontos e 10 rebotes.

LeBron James, mais uma vez, fez a sua parte. Foi o cestinha da partida, com 40 pontos, e terminou o duelo com dois dígitos em dois fundamentos diferentes por ter agarrado 10 rebotes. Mas não conseguiu evitar o novo revés dos Lakers. Anthony Davis também se destacou, com 21 pontos e 14 rebotes.

Com o triunfo, os Nuggets ergueram pela primeira vez na história o troféu de campeão da Conferência Oeste. E festejaram a vaga na grande final. Agora a equipe de Denver aguarda a definição do seu adversário na decisão. Sairá do duelo entre Miami Heat e Boston Celtics, que farão o quarto jogo da série na noite desta terça-feira. O Heat lidera a série pelo placar de 3 a 0.

As finais da NBA serão disputadas nas duas primeiras semanas de junho. O primeiro jogo está marcado para o dia 1º. Os demais serão nos dias 4, 7 e 9. Se necessário, a quinta partida será no dia 12. Na sequência, o sexto e o sétimo duelos estão marcados para os dias 15 e 18.