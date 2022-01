Nuggets surpreendem Warriors fora de casa; Lakers acabam com série negativa

O Denver Nuggets foi até a Califórnia para enfrentar o Golden State Warriors, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e surpreendeu os mandantes com uma vitória pelo placar de 89 a 86. A equipe do Colorado contou com uma ótima performance no primeiro tempo ao vencer por 60 a 36, mas marcaram apenas 29 pontos em toda a segunda etapa, permitindo uma reação do rival, que teve a oportunidade de empatar a partida no último arremesso.

A vitória colocou os Nuggets isolados na quinta posição da Conferência Oeste, com um recorde de 17 triunfos e 16 derrotas. Os Warriors seguem na liderança da mesma conferência com a melhor campanha da liga no momento. Ao todo são 27 vitórias e apenas sete derrotas, meio jogo à frente do Phoenix Suns.

Nikola Jokic segue “pegando fogo” nas últimas partidas. O pivô sérvio vinha de dois jogos de 20-20 em sequência e por pouco não alcançou mais um. Terminou a partida com 22 pontos, 18 rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola. Will Barton foi o único companheiro de equipe a atingir os dígitos duplos em pontuação ao terminar com 21 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Pelos Warriors, Stephen Curry foi o cestinha da equipe com 23 pontos, sendo 21 deles no segundo tempo. O armador ainda teve quatro rebotes e quatro assistências e atingiu mais um recorde ao se tornar o primeiro jogador na história da liga a atingir a marcar de 3.000 bolas de três convertidas na carreira. Andrew Wiggins também se destacou com 21 pontos, oito rebotes e duas roubadas de bola.

No Texas, o Los Angeles Lakers levou a melhor no duelo entre as duas equipes que vinham com as piores sequências de derrotas. Depois de perder os últimos cinco jogos, o time do astro LeBron James, que foi o cestinha da partida com 32 pontos e conseguiu um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 11 assistências e 11 rebotes, derrotou o Houston Rockets na casa do adversário por 132 a 123.

Após a derrota para o Brooklyn Nets na rodada de Natal, os Lakers agora somam 17 vitórias e 18 derrotas na sétima posição do Oeste. Outro jogador que conseguiu “triple-double” foi Russell Westbrook (24 pontos, 12 rebotes e 10 assistências), enquanto que Carmelo Anthony marcou 24 pontos e conseguiu nove rebotes e Malik Monk fez 25 pontos.

Já o time de Houston, que ocupa a última posição do Oeste, chegou à quinta derrota consecutiva e tem apenas 10 vitórias nas 35 rodadas disputadas. Fora da última partida, Kevin Porter Jr. (22 pontos) e o estreante Jalen Green (24 pontos) foram os destaques dos Rockets, assim como Christian Wood (22 pontos).

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic 110 x 127 Milwaukee Bucks

Miami Heat 119 x 112 Washington Wizards

Toronto Raptors 109 x 114 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 123 x 132 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 88 x 96 New York Knicks

New Orleans Pelicans 108 x 104 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 86 x 89 Denver Nuggets

Sacramento Kings 117 x 111 Oklahoma City Thunder

