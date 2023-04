Nuggets superam Warriors e Lakers vencem a 3ª seguida na NBA

A disputa pelas últimas vagas da Conferência Oeste nos playoffs da NBA esquentou de vez na noite deste domingo. Atual campeão, o Golden State Warriors voltou a tropeçar, enquanto o Los Angeles Lakers venceu a terceira seguida. Na prática, o time de LeBron James se aproximou mais da zona de classificação direta ao mata-mata do campeonato.

No momento, seis equipes brigam por três das seis vagas nos playoffs pela Conferência Oeste. O líder Denver Nuggets, o Memphis Grizzlies e o Sacramento Kings já estão garantidos. Na sequência, vêm Phoenix Suns (que venceu neste domingo), Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.

Já fora da zona de classificação estão os Lakers, o New Orleans Pelicans e o Minnesota Timberwolves, que perdeu na rodada. Pelas regras atuais da NBA, os seis primeiros colocados de cada tabela avançam diretamente aos playoffs. As equipes que ficarem entre o 7º e o 10º postos entram no play-in, repescagem para o mata-mata.

Nesta disputa, os Warriors abriram caminho para a reação dos rivais ao levar uma virada dos Nuggets, por 112 a 110, fora de casa. O melhor time da Conferência Oeste até agora, mesmo sem contar com Nikola Jokic pelo terceiro jogo seguido, reverteu a desvantagem no placar no terceiro quarto, sob a liderança de Michael Porter Jr., cestinha do duelo, com 29 pontos e um “double-double” na bagagem por ter anotado 11 rebotes.

Jamal Murray contribuiu com 26 pontos, enquanto Aaron Gordon anotou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 13 pontos e 10 rebotes, além de sete assistências. Pelos Warriors, Klay Thompson desequilibrou, com seus 25 pontos. Stephen Curry foi mais modesto, com 21, longe de suas melhores exibições.

“Nós precisamos chegar à conclusão de que, se vamos vencer ou fazer alguma coisa nos playoffs, um jogo como esse não pode acontecer novamente”, lamentou Curry.

Nesta disputa direta pelos playoffs, os Lakers fizeram a sua parte. Fora de casa, derrotaram o Houston Rockets por 134 a 109, com uma atuação contundente de Anthony Davis, autor de 40 pontos e nove rebotes. LeBron James anotou um “triple-double” de 18 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Pelos Rockets, o destaque foi Jalen Green, responsável por 24 pontos.

Figurando agora na sétima colocação, os Lakers somam 40 vitórias e 38 derrotas, logo atrás dos Warriors (41/38). Em quarto lugar, perto de confirmar a vaga nos playoffs, o Phoenix Suns bateu o Oklahoma City Thunder por 128 a 118. E exige agora retrospecto de 43/35.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks voltou a vencer ao superar o Philadelphia 76ers por 117 a 104. Giannis Antetokounmpo comandou os anfitriões com 33 pontos e 14 rebotes. E Tyrese Maxey foi o destaque dos Sixers, responsável por 29 pontos. Os Bucks ostentam a melhor campanha da temporada regular até agora, com 56 triunfos e 22 derrotas.

Já o time da Filadélfia, também já garantido nos playoffs, tem 51/27 e ocupa o terceiro posto da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Charlotte Hornets 108 x 128 Toronto Raptors

Chicago Bulls 128 x 107 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 105 x 107 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 111 x 110 Utah Jazz

New York Knicks 118 x 109 Washington Wizards

Sacramento Kings 134 x 142 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 132 x 130 Dallas Mavericks

Orlando Magic 128 x 102 Detroit Pistons

Houston Rockets 109 x 134 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 118 x 128 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 117 x 104 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 115 x 105 Indiana Pacers

Denver Nuggets 112 x 110 Golden State Warriors