Esporte Nuggets superam desfalcados Lakers com triplo-duplo de Jokic e lideram no Oeste

A temporada regular da NBA vai chegando à metade com muita emoção e briga acirrada pela liderança das conferências. Nesta segunda-feira, o Denver Nuggets contou com o 11º triplo-duplo de Nikola Jokic na atual edição para superar o desfalcado Los Angeles Lakers, por 122 a 109, e se manter na frente do Oeste, com a mesma campanha do Memphis Grizzlies, que ganhou do San Antonio Spurs por 121 a 113.

MVP das duas últimas temporadas, o pivô sérvio não precisou de muitos arremessos para ser o destaque diante de um rival sem suas duas principais estrelas: LeBron James (dores no tornozelo esquerdo) e Anthony Davis (lesão no pé direito). Jokic acertou suas cinco tentativas para fechar a partida com 14 pontos. Mas foi preciso nos rebotes, com 11 bolas recuperadas, além de distribuir 16 assistências para seus companheiros na Ball Arena, em Denver. O cestinha foi Jamal Murray, que somou 34 pontos pela primeira vez na carreira.

O Denver dominou o jogo desde o início, indo para o intervalo com vantagem cômoda de 62 a 48. Voltou a ser melhor no terceiro quarto, com um ponto a mais que os visitantes, e não permitiu reação no fim, fechando a noite com sua 27ª vitória em 40 partidas.

“Conheço muitos jogadores que, se fizessem cinco arremessos em 35 minutos, ficariam furiosos”, disse o técnico do Denver, Michael Malone. “Nikola não se importa se ele leva cinco ou 25. Não há muitos caras como ele, uma superestrela verdadeiramente altruísta.”

O técnico do Count Lakers, Darvin Ham, ficou impressionado com a apresentação do sérvio – marcou o 12º triplo-duplo na história da liga com cinco ou menos chutes.

“A forma como Jokic coloca suas impressões digitais em todo o jogo, isso é uma raridade, especialmente por seu tamanho”, afirmou Ham, lembrando que o rival tem 2m17. “Apenas alguns desses caras na liga são capazes de fazer isso.”

Foi o 11º triunfo seguido do Denver na Ball Arena, a um de igualar o recorde de 12 vitórias consecutivas conquistada na temporada de 2018. “Fizemos o que deveríamos fazer”, disse Malone. “Os caras vieram trabalhar com uma mentalidade excelente. Todo mundo deu um passo à frente e fez seu trabalho.”

Os Lakers vinham de cinco vitórias seguidas, sonhando em encostar na zona de classificação ao play-in (repescagem), mas sofreram sem suas estrelas. Russell Westbrook terminou com 25 pontos, mas também deixou a quadra preocupando ao deslocar o dedo mindinho. “Coloquei-o de volta no lugar duas vezes”, afirmou.

Sem o astro Ja Morant, o Memphis Grizzlies seguiu na cola do Denver graças a boa atuação do substituto do armador, Tyus Jones, que anotou 24 pontos nos 121 a 113 sobre o San Antonio Spurs. O irmão mais novo de Tyus, Tre Jones, contribuiu com 18 para o rival, em primeira noite com os dois em quadra juntos, mesmo de lados opostos.

Confira os resultados desta segunda-feira

Washington Wizards 112 x 132 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 107 x 99 Chicago Bulls

New York Knicks 107 x 111 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 121 x 113 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 122 x 109 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 136 x 111 Orlando Magic

Confira os jogos desta terça-feira

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Utah Jazz c Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Portland Trail Blazzers x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks