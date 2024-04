Nubank lança ferramenta para identificar ligações verdadeiras aos clientes

O Nubank criou um recurso que diz aos clientes na tela inicial do aplicativo se as ligações que recebem são de fato da fintech. O recurso, que tem o nome de Chamada Verificada, permite que o cliente abra o aplicativo quando recebe uma ligação para confirmar se aquela chamada é legítima.

O objetivo é evitar que os clientes sejam vítimas de golpes feitos através de ligações fraudulentas. Assim como outras fintechs e bancos, o nome do Nubank tem sido utilizado no golpe da chamada falsa central, em que criminosos ligam para o cliente afirmando que precisam recolher seu cartão de crédito, por exemplo.

O Chamada Verificada é válido para ligações que são iniciadas pela empresa ou por parceiros credenciados, e não funciona quando o cliente é quem liga para a fintech. As chamadas são identificadas apenas a partir do momento em que o cliente as atende.

“Essa nova função dá aos usuários um recurso em tempo real para estarem mais protegidos contra um golpe que, infelizmente, se tornou muito comum no Brasil. A novidade reforça nosso compromisso de usar tecnologia para combater e prevenir novas ameaças, de uma maneira rápida e fácil de usar”, diz em nota a vice-presidente de Engenharia e gerente geral de combate a fraudes do Nubank, Fabíola Marchiori.

A fintech lançou recentemente um recurso que permite que usuários Android bloqueiem ligações suspeitas de falsas centrais de atendimento. Além disso, criou ferramentas como o Modo Rua, que restringe o uso do aplicativo fora das casas dos clientes.