Novorizontino perde para a Inter de Limeira e é o primeiro rebaixado no Paulistão

O primeiro time rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista foi definido na noite deste domingo. O Novorizontino, único time que ainda não venceu na competição, perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela décima rodada, e acabou tendo a queda decretada.

Na lanterna do Grupo B, com três pontos, o Novorizontino só pode chegar na Ponte Preta, caso vença seus dois últimos compromissos e, por isso, acabou sendo o primeiro rebaixado do Paulistão. A Inter de Limeira, por outro lado, subiu para a segunda posição do Grupo A, que tem o Corinthians na liderança, com 17.

Após início pouco movimentado, a Inter de Limeira abriu o marcador aos 16 minutos. Lima apareceu livre na esquerda e cruzou na medida para Ronaldo Silva. O atacante apareceu entre os zagueiros para cabecear no fundo das redes. O artilheiro criou outras duas oportunidades de ampliar, mas Giovanni apareceu para evitar o que seria o segundo gol da equipe visitante.

O Novorizontino chegou pela primeira vez apenas aos 32 minutos. Léo Tocantins cruzou para Danielzinho, que testou nas mãos do goleiro Lucas Frigeri. O goleiro ainda fez grande defesa na tentativa de Bruno Aguiar, mas foi a Inter de Limeira quem mais ameaçou, novamente com Ronaldo Silva, mas o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para o time de Limeira.

No segundo tempo, a situação do Novorizontino ficou ainda pior após Willean Lepo chegar solando e ser expulso. Com um jogador a mais, a Inter foi controlando o ritmo do jogo e ampliou aos 30 minutos. Após a bola bater no braço de Léo Baiano, o árbitro marcou pênalti. Ronaldo Silva foi para a cobrança e fez 2 a 0.

Atrás do placar, o Novorizontino foi com tudo para evitar um rebaixamento precoce, mas já era tarde. Mesmo assim, conseguiu diminuir após Rafael Carioca cometer pênalti em Chrigor. O próprio atacante bateu e descontou. No entanto, a queda já havia sido decretada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 2 INTER DE LIMEIRA

NOVORIZONTINO – Giovanni; Willean Lepo, Wálber, Bruno Aguiar e Reverson; Barba (Rômulo), Léo Baiano e Danielzinho; Léo Tocantins (Cléo Silva), Douglas Baggio e Michel Douglas (Chrigor). Técnico: Allan Aal.

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Celsinho, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Tito (Rafael Carioca); Jhony Douglas, Léo Duarte, Lima (Renan Fonseca) e Matheus Galdezani (Thiago Alagoano); Diego Tavares (Geovane) e Ronaldo Silva (Renato Cajá). Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS – Ronaldo Silva, aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 30 minutos do segundo tempo. Chrigor, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias.

CARTÕES AMARELOS – Wálber, Michel Douglas e Léo Baino (Novorizontino); Rodolfo Filemon e Tito (Inter de Limeira).

CARTÃO VERMELHO – Willean Lepo (Novorizontino).

LOCAL – Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.