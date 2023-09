Esporte Novorizontino bate ABC em jogo com gol de letra relâmpago e continua firme no G4 da Série B

Com um minuto e meio de bola rolando, Aylon emendou uma linda letra e ajudou a construir a vitória do Novorizontino sobre o lanterna ABC, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no encerramento da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista ganhou uma posição dentro do G-4, se mantendo firme no grupo de acesso à elite nacional.

Com a vitória, o Novorizontino chegou a 51 pontos e assumiu a terceira colocação, a um ponto do Guarani, quinto colocado e seu próximo adversário. Já o ABC continua a passos largos para seu retorno para a Série C. O time potiguar é lanterna, com 16 pontos, e não demonstra sinais de reação.

Querendo retornar ao G-4, o Novorizontino foi para cima do ABC e com um minuto e meio de jogo, já estava vencendo o duelo. Na primeira descida do time paulista, Zé Mateus recebeu na direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Artilheiro da temporada, Aylon emendou uma bela letra para mandar às redes. O ABC tentou uma resposta imediata, mas o cabeceio de Habraão passou rente à trave.

Com 32 graus na cidade de Novo Horizonte, o árbitro se viu obrigado a realizar uma parada para hidratação, mesmo com o jogo iniciado às 21h. Na volta, o Novorizontino tomou conta da partida. O time paulista quase ampliou com Rodolfo, mas Michael se esticou todo para evitar o gol. Com o passar do tempo, os donos da casa foram diminuindo a intensidade, mas com a posse de bola no ataque. Aos 51, contaram com uma falha da defesa potiguar para ampliar. A defesa do ABC errou na saída e após bate e rebate, a bola sobrou limpa para Marlon, que arrematou para o gol.

Na segunda etapa, o Novorizontino voltou disposto a repetir a dose do gol relâmpago. Após cobrança de falta, Ligger mandou raspando. O Novorizontino trabalhava a bola com paciência, sem muita pressa para aumentar o ritmo. O ABC até tentou surpreender em chutes de longa distância, mas nenhuma que acertasse o alvo e obrigasse o goleiro Jordi a intervir.

Com o passar do tempo, o Novorizontino seguiu priorizando a posse de bola, trocando passes no campo de ataque. Quando tinha espaço, quase marcava, como no cabeceio de Ronaldo, que o goleiro Michael fez “golpe de vista” e a bola foi para fora. Depois, o goleiro deu rebote em chute fraco de Luiz Gabriel e quase Ronaldo aproveita. Na reta final, o Novorizontino deixou cair a concentração e Jordi cometeu pênalti em Wallyson. O mesmo bateu no alto e descontou para o ABC, aos 51. Após o susto, os paulistas seguraram a bola no ataque e seguraram o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o Novorizontino tem o confronto direto contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 17h de sábado. No mesmo dia, porém às 18h, o ABC encara o outro time de Campinas, a Ponte Preta, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 ABC

NOVORIZONTINO – Jordi; Willean Lepo, César Martins (Paulo Eduardo), Ligger e Reverson; Geovane, Zé Mateus e Marlon (Luiz Gabriel); Douglas Baggio (Joãozinho), Rodolfo (Ronaldo) e Aylon (Rômulo). Técnico: Eduardo Baptista.

ABC – Michael; Alemão, Afonso, Fabrício e Habraão (Gedeilson); Nathan (Evandro), Ramon e Wallace (Daniel); Matheus Anjos, Anderson Cordeiro (Maycon Douglas) e Paulo Sérgio (Wallyson). Técnico: Argel Furchs.

GOLS – Aylon, a um, e Marlon, aos 51 minutos do primeiro tempo; Wallyson, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Willean Lepo, Jordi e Ronaldo (Novorizontino); Wallace, Afonso e Alemão (ABC).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 28.855,00.

PÚBLICO – 2.835 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).