Novo reforço, Gustavo Cipriano elogia Ponte Preta na briga contra o rebaixamento

O zagueiro Gustavo Cipriano chegou à Ponte Preta com um discurso animador. Aos 20 anos, ele passou boa parte da carreira nas categorias de base do Santos e, em 2019, foi emprestado à Lazio, da Itália, onde realizou 11 partidas. Agora, ele quer ajudar a manter a Ponte Preta fora da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Chego aqui muito feliz e não vejo a hora de entrar em campo, jogar e ajudar esse time que com certeza espero que nesses próximos jogos saia dessa zona (de rebaixamento)”, disse o defensor.

Mesmo com pouco tempo de casa – foi anunciado no fim de junho -, Gustavo Cipriano já treina com o restante do elenco e elogiou a entrega dos jogadores.

“Vi que é um time que treina e trabalha muito. E tenho certeza que nos próximos jogos e rodadas a gente vai estar fora dessa situação. Pelo que eu vi e consegui sentir, é um time que se entrega e se dedica muito todos os dias, então tenho certeza que vamos sair dessa situação”, analisou.

“Eu vejo (a titularidade) como uma briga muito sadia, acho que isso faz com que a gente sempre queira estar acima do nosso nível de ontem, de hoje, sempre querendo fazer mais. Porque a gente sabe que os outros caras que também estão ali na minha posição tem muita qualidade. E isso tira a gente da zona de conforto”, finalizou Cipriano.

REAPRESENTAÇÃO – O elenco da Ponte Preta se reapresentou e realizou um jogo treino no CT do Jardim Eulina, contra o time Sub-20. A equipe principal venceu por 1 a 0, com gol de João Veras. Participaram das atividades os jogadores que não atuaram contra o Avaí. Dentre eles, destaque para o goleiro Ivan, que voltou à ativa.

Foi a primeira vez que o arqueiro alvinegro atuou em um jogo em oito meses, sua última partida foi no dia 24 de outubro de 2020. Ivan fez uma cirurgia para corrigir uma lesão ligamentar no punho direito.

Os titulares fizeram apenas um trabalho de regeneração no gramado. Rodrigão, que teve de ser substituído no início do segundo tempo, na terça-feira, contra o Avaí, passou por exames e foi diagnosticado um edema na coxa esquerda. Não há um prazo estipulado para o retorno.

O próximo compromisso da equipe campineira é contra o líder Náutico, no Estádio dos Aflitos, na segunda-feira, às 20h. A Ponte está fora da zona de rebaixamento, mas pode voltar a degola dependendo dos outros resultados da rodada. O time soma oito pontos e não perde há cinco jogos, sendo quatro empates.