Novo presidente do Rio Branco será eleito nesta sexta-feira, no Décio Vitta

O Rio Branco elege nesta sexta-feira (1º) seu novo presidente para o biênio 2024-2025. Os conselheiros vitalícios e titulares eleitos do clube irão definir no novo mandatário a partir das 19h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Além do presidente, será definida a mesa diretora do Conselho Deliberativo.

Gilson Bonaldo está no fim de seu segundo mandato – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Gilson Bonaldo, atual presidente do clube, deixará o cargo após dois mandatos, nos biênios de 2020-2021 e 2022-2023. Apesar das partes não confirmarem, a tendência é de que Claudio Bonaldo, atual vice-presidente jurídico e irmão de Gilson, assuma a função, conforme apuração do LIBERAL.

Em suas duas eleições, Gilson assumiu a presidência do Rio Branco por aclamação, isso porque não havia um candidato para concorrer ao cargo. Neste ano, a expectativa é de que aconteça o mesmo. O cenário poderá mudar caso conselheiros decidam formar uma chapa de oposição no momento da eleição, o que é pouco provável.

Nos quatro anos que esteve à frente do cargo máximo do Tigre, a equipe disputou a quarta divisão estadual. Em três oportunidades o clube chegou até a fase de quartas de final (2020, 2021 e 2023), sendo o melhor resultado obtido no período.

Em 2024, por fim, o Rio Branco disputará mais uma vez a divisão, agora chamada Campeonato Paulista Série A4.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.