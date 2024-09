Nova Comissão de Atletas do COB tem Hortência e judocas medalhistas em Paris-2024 - O Liberal

A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) definiu nesta segunda-feira, em eleição, a sua nova composição. A comissão, que assumirá em 2025, terá a veterana Hortência Marcari, lenda do basquete nacional, e os judocas Ketleyn Quadros e Rafael “Baby” Silva, medalhistas nos Jogos de Paris-2024, entre outros atletas e ex-esportistas.

A comissão que vai cuidar dos interesses dos atletas para o ciclo olímpico a ser encerrado em Los Angeles-2028 será liderada por Fernanda Nunes, que foi a mais votada neste pleito. A esportista do remo recebeu 46 votos entre os 42 candidatos, entre homens e mulheres. No total, 357 atletas votaram nesta eleição, cujo resultado foi anunciado nesta segunda.

Foram escolhidos 24 nomes, sendo 11 mulheres e 10 homens, além de três integrantes que competiram em Jogos Olímpicos anteriores ao Rio-2016. A posse desta comissão está marcada para 2025 junto com os membros do Conselho de Administração e do presidente e vice-presidente do COB – a eleição para a presidência será realizada ainda neste ano.

A lista de candidatos foi dividida em dois grupos: aqueles que disputaram as edições mais recentes dos Jogos Olímpicos e aqueles que estiveram na Olimpíada antes do Rio-2016. Pelas regras, a grande maioria saiu das competições mais recentes.

Nesta lista, os eleitos foram Fernanda Nunes (remo, 46 votos), Beatriz Futuro (rúgbi, 39), Ketleyn Quadros (judô, 34), Adriana Aparecida (atletismo, 32), Rafael Silva (judô, 32), Gustavo Guimarães (polo aquático, 30), Thiagus Petrus (handebol, 30), Bárbara Seixas (vôlei de praia, 27), Lucas Duque (rúgbi, 27), Ana Claudia Lemos (atletismo, 25), Juan Nogueira (boxe, 23), João Luiz Gomes Jr (natação, 23), Luisa Baptista (triatlo, 22), Lucas Verthein (remo, 22), Laís Nunes (wrestling, 20), Gilvan Ribeiro (canoagem velocidade, 20), Jaqueline Mourão (ciclismo MTB, 19), Jeferson Sabino (bobsled, 17), Roberto Maehler (canoagem velocidade, 17), Iris Tang Sing (taekwondo, 14) e Rosane Reis (levantamento de peso, 8).

Entre os que competiram antes do Rio-2016, foram eleitos Hortência Marcari (basquete, 123 votos), Emanuel Rego (vôlei de praia, 77), e Leandro Guilheiro (judô, 72). Como não foi atingida a equidade de gênero exigida no regulamento, será realizada uma nova eleição ainda neste ano para a escolha de uma mulher e, assim, sejam definidos os 25 integrantes da CACOB. No momento, são 11 mulheres, sem incluir a futura presidente Fernanda Nunes.

“A ampliação da Comissão de Atletas do COB é um marco para o Movimento Olímpico do Brasil. Temos um sistema consolidado para acolher a participação dos atletas nas decisões da entidade, assim como um processo eleitoral claro e transparente na escolha dos representantes. A CACOB conquistou o seu espaço nos últimos ciclos e não tenho dúvidas de que seguirá trabalhando para valorizar ainda mais os atletas. Parabéns aos eleitos para a CACOB no próximo ciclo”, disse Paulo Wanderley Teixeira, que é candidato à reeleição à presidência do COB.

O processo eleitoral começou no dia 1º de julho, com a publicação do Edital de Convocação da Eleição e nomeada a Comissão Eleitoral. O registro das candidaturas dos atletas dos Jogos do Rio-2016, Tóquio, Pyeongchang-2018 e Pequim-2022 (ambos de Inverno) e de edições anteriores foi de 1º a 3 de julho. De 22 a 24 de julho foram submetidas as candidaturas dos atletas que disputaram Paris-2024.

A votação foi realizada de 26 a 30 de agosto e a apuração, nesta segunda-feira, dia 2. De acordo com o COB, houve um recorte para garantir a equidade de gênero entre os eleitos, já que foram escolhidos os 10 homens e 10 mulheres mais votados. Além disso, foi eleito o campeão de votos entre os atletas que participaram das últimas edições de Jogos e os dois homens e duas mulheres mais votadas entre os esportistas que participaram de Jogos anteriores a 2012.

Existiu também um limite máximo de dois atletas por Confederação (ENAD) entre os atletas que tenham participado de Rio-2016, PyeongChang-2018, Tóquio, Pequim-2022 e/ou Paris-2024. Também houve um limite de dois atletas por gênero entre os quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a Rio 2016.

Confira a lista dos atletas que receberam votos:

FEMININO

Eleitas

Fernanda Nunes Leal Ferreira (remo): 46 votos

Beatriz Futuro (rúgbi): 39

Ketleyn Quadros (judô): 34

Adriana Aparecida (atletismo): 32

Bárbara Seixas (vôlei de praia): 27

Ana Claudia Lemos (atletismo): 25

Luisa Baptista (triatlo): 22

Laís Nunes (Wrestling):20

Jaqueline Mourão (ciclismo MTB): 19

Iris Tang Sing (taekwondo): 14

Rosane Reis (levantamento de pesos): 8

Não eleitas

Rosângela Santos (atletismo): 12

Maria Portela (judô): 17 – Suplente

Beatriz Dizotti (natação): 16 – Suplente

Jaqueline Ferreira (levantamento de pesos): 7

Vanessa Cozzi (remo): 5

MASCULINO

Eleitos

Rafael Silva (judô): 32

Gustavo Guimarães (polo aquático): 30

Thiagus Petrus (handebol): 30

Lucas Duque (rúgbi): 27

Juan Nogueira (boxe): 23

João Luiz Gomes Jr (natação): 23

Lucas Verthein (remo): 22

Gilvan Bittencourt Ribeiro (canoagem velocidade): 20

Jeferson Sabino (bobsled): 17

Roberto Maehler (canoagem velocidade): 17

Não eleitos

Emerson Duarte (tiro esportivo): 15

Samory Uiki Fraga (atletismo): 15

Brunno Mendonça (hóquei sobre grama): 14

Marcus Vinicius D’Almeida (tiro com arco): 14

Thiago Pereira (natação): 14

Edson Bindilatti (bobsled): 13

Francisco Barretto Júnior (ginástica artística): 12

Arthur Zanetti (ginástica artística): 12

Gabriel Silva dos Santos (natação): 2

Breno Martins Correia (natação): 2

Atletas que competiram antes do Rio-2016:

Hortência Marcari (basquete) – 123

Emanuel Rego (vôlei de praia) – 77

Leandro Guilheiro (judô) – 72