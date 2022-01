Nos pênaltis, Egito e Guiné Equatorial se garantem nas quartas da Copa Africana

Egito e Guiné Equatorial se garantiram, nesta quarta-feira, nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Ambas as seleções foram obter a vaga na disputa de penalidades e vão, no domingo, tentar a classificação para ficar entre as quatro melhores equipes do torneio continental.

Os egípcios empataram sem gols no tempo normal com Costa do Marfim, em Douala, mas venceram por 5 a 4 nos pênaltis, após Eric Bailly, do Manchester United, falhar em sua cobrança. O astro Mohamed Salah, do Liverpool, não desperdiçou sua batida e classificou seu país.

Mesmo enredo teve a vitória de Guiné Equatorial sobre Mali, em Limbé. A diferença foi que, após empate sem gols nos 90 minutos, o triunfo veio por 6 a 5 nas penalidades, fechando a lista dos confrontos nas quartas de final.

No domingo, o Egito terá pela frente Marrocos, enquanto Guiné Equatorial vai desafiar Senegal. Os dois outros duelos pelas quartas de final estão marcados para sábado: Burkina Faso x Tunísia e Gâmbia x Camarões.

Campeã em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017, Camarões quer aproveitar o fator casa para erguer sua sexta taça e se igualar ao Egito como maiores campeões da Copa Africana das Nações.