Esporte Norris supera Verstappen e é o mais rápido do 1º treino do GP da Espanha de F-1

Mostrando seu talento a cada etapa da Fórmula 1, Lando Norris desbancou Max Verstappen e foi o mais veloz no primeiro treino livre do GP da Espanha, disputado nos arredores de Barcelona. O piloto britânico da McLaren foi acompanhado de perto também pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari.

Norris foi o mais rápido da sessão de abertura do fim de semana ao registrar o tempo de 1min14s228. Verstappen veio logo atrás, com 1min14s252. E Sainz marcou 1min14s572, mostrando o equilíbrio de forças entre McLaren, Red Bull e Ferrari. As três e a Mercedes se destacaram ao longo do treino.

Do início ao fim da sessão, as quatro equipes se revezaram nas primeiras colocações. O britânico George Russell foi o melhor da Mercedes, figurando em quarto lugar, com 1min14s614, enquanto o compatriota e companheiro de equipe Lewis Hamilton registrou o sétimo melhor tempo (1min14s911).

Apesar da liderança de Norris, o treino mostrou que os rivais podem estar em situação mais vantajosa para a sequência do fim de semana. Isso porque o piloto da McLaren registrou o melhor tempo com pneus macios, considerados os mais velozes à disposição das equipes. Verstappen e Russell usaram os compostos duros, os mais lentos, enquanto Sainz foi de pneus médios.

A sessão foi marcada por atualizações em quase todas as equipes. Somente Mercedes, McLaren, Alpine e Williams não levaram novidades para a décima etapa do campeonato. As demais tentam inovar e surpreender os rivais com novas asas traseiras e sidepods, além de alterações nos freios.

Apesar das atualizações, a primeira sessão nos arredores de Barcelona foi de poucas emoções, a exceção de um modesto acionamento da bandeira vermelha. A interrupção do treino foi breve, após um incidente com Fernando Alonso, que perdeu um pedaço da dianteira da sua Aston Martin.

Os pilotos voltam para a pista espanhola ainda nesta sexta, a partir das 12 horas (de Brasília), para o segundo treino livre. No sábado, a terceira sessão está marcada para as 7h30. A sessão classificatória será às 11 horas. E, no domingo, a largada da corrida está agendada para as 10 horas.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Espanha:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s228

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s252

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min14s572

4º – George Russell (ING/Mercedes), 1min14s614

5º – Sergio Pérez (ESP/Red Bull), 1min14s692

6º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s867

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min14s911

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min15s086

9º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15s222

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s417

11º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min15s434

12º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min15s472

13º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s484

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s512

15º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min15s580

16º – Zhou Guanyu (CHN/Kick Sauber), 1min15s616

17º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min15s644

18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s752

19º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min15s865

20º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min15s916