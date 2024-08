Norris larga mal, mas vence e encerra hegemonia de Verstappen no GP da Holanda

Lando Norris, da McLaren, estragou a festa da Max Verstappen no circuito de Zandvoort neste domingo e venceu o GP da Holanda da Fórmula 1. O tricampeão mundial, da Red Bull, terminou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

As arquibancadas do circuito holandês forradas de laranja testemunharam a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário da categoria, em 2021, que o piloto no topo do pódio não foi Verstappen. Foi a segunda vitória de Norris, que conseguiu a volta mais rápida da corrida ao terminar o GP, na F-1.

Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1, neste domingo – Foto: Godfrey Pitt / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

O holandês ainda lidera o campeonato, agora com 295 pontos contra 225 de Norris. A vantagem do holandês antes do GP deste domingo era de 78 pontos.

Segundo no grid, Verstappen saiu bem e assumiu a liderança já antes da primeira curva para delírio dos torcedores. Norris não conseguiu uma boa largada após conquistar a pole position. A McLaren viu ainda seu outro piloto, Oscar Piastri, perder posição já no início da corrida. George Russell, da Mercedes, saindo do quarto posto, deixou Piastri para trás e assumiu o terceiro lugar.

Norris tentou retomar a liderança pela primeira vez na 17ª volta, quando diminuiu a vantagem de Verstappen e conseguiu acionar a asa móvel. O piloto da Red Bull conseguiu fechar a porta, mas, pelo rádio, reclamou dos pneus.

Na volta seguinte, Norris não deu chances para Verstappen manter a posição e assumiu a liderança. “Qual o plano agora?”, questionou Norris pelo rádio após a ultrapassagem. A McLaren perguntou qual era a situação dos pneus e ouviu que estavam OK. A orientação foi para manter o plano A.

Menos de oito voltas depois, a vantagem da Mclaren sobre Verstappen já era mais de cinco segundos. Entre os quatro primeiros colocados, o primeiro a parar nos boxes foi Russell, na 27ª das 72 voltas previstas.

O piloto da Mercedes voltou à pista atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, que já havia feito sua parada. Verstappen foi trocar os pneus no giro seguinte, e Norris foi chamado para os boxes na sequência.

Com um carro mais veloz, a McLaren optou por estratégia menos arriscada. Apesar do trabalho mais lento em relação à Red Bull (3,1s contra 2,5s), Norris voltou à frente de Verstappen. Piastri assumiu a liderança do GP.

O cenário só mudou na 34ª volta, quando Piastri foi fazer sua troca de pneus. Após todos pararem nos boxes, a classificação mostrava Norris na liderança, seguido por Verstappen, Leclerc, Russell e Piastri.

Na 40ª volta, pouco depois de os comissários da FIA anunciarem uma punição para Lance Stroll por excedera velocidade permitida no pit lane, Piastri conseguiu ultrapassar Russell com facilidade. Com um bom ritmo, a Mclaren via Norris abrir vantagem para Verstappen (6,3s) e Piastri partir em busca de Leclerc, que estava menos de quatro segundos à frente.

De maneira confortável, Norris foi abrindo vantagem. Piastri se aproximou de Leclerc, mas foi incapaz de um ataque mais consistente.

A próxima etapa do Mundial de F-1 será o GP da Itália, que acontece no dia 1º de setembro, no autódromo de Monza.

Confira o resultado do GP da Holanda:

1º – Lando Norris (ING/McLaren)

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 22s896

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 25s439

4º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 27s337

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 32s137

6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 39s542

7º – George Russell (ING/Mercedes), a 44s617

8º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 49s599

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min10s977

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a uma volta

12º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a uma volta

13º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

14º – Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a uma volta

17º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a uma volta

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

19º – Valtteri Bottas (FIN/Kiclk Sauber), a duas volta

20º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a duas voltas