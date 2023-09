Norris detona McLaren e Hamilton lamenta 8º lugar em Monza

Quem esperava ver Mercedes, Aston Martin e McLaren brigando com a Red Bull de Max Verstappen conferiu de perto uma Ferrari totalmente diferente das últimas corridas e fazendo frente à escuderia austríaca em Monza, tanto que Carlos Sainz cravou a pole position. O fato, no entanto, incomodou alguns pilotos. Lando Norris, por exemplo, disparou contra o seu carro, que foi irregular durante toda a temporada.

“Já dissemos na quinta-feira que seria um fim de semana difícil. Temos um carro ineficiente, cortamos tudo o que podíamos de asa e isso não nos permitiu guiar bem, falta desempenho, na verdade. Não creio que possamos realmente avançar, mas vamos tentar”, disse Norris, que largará em nono lugar.

Em sétimo, Oscar Piastri também não demonstrou tanta empolgação. “Estou feliz com a volta, mas não sobrou muita coisa. No fim de semana anterior, fui muito bem, depois me dei mal. Hoje, fui decente. Há algo para melhorar aqui e ali, mas todos do grid podem dizer a mesma coisa”, afirmou.

Já Lewis Hamilton não criticou a Mercedes tão abertamente, mas não escondeu o desapontamento com sua volta rápida. “Foi realmente muito ruim. Uma sessão terrível. Foi muito, muito ruim, mas tudo bem. Às vezes isso pode acontecer. Uma vez vai bem, outra não. Ser ultrapassado por Williams e McLaren não é fácil. Vai ser quase impossível passar pela Williams amanhã (domingo). Estão muito rápidos, mas darei o meu máximo na pista”, disse o britânico.

Diferente do Hamilton, George Russell conseguiu um quarto lugar em Monza, ficando atrás apenas de Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc. A corrida acontecerá neste domingo, às 10h (horário de Brasília).