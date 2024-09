Norris desbanca Leclerc e comanda 2º treino livre do GP de Cingapura; Verstappen é 15º - O Liberal

O segundo treino livre para o GP de Cingapura de Fórmula 1, nesta sexta-feira, voltou a ter McLaren e Ferrari como protagonistas no circuito de Marina Bay. E, se na primeira atividade, Charles Leclerc levou a melhor, desta vez Lando Norris encerrou a sessão em primeiro lugar. O piloto inglês desbancou o ferrarista e assegurou o primeiro lugar com a marca de 1min30s727, o melhor tempo do dia.

Em disputa acirrada, o piloto monegasco terminou a apenas 0s058 do tempo mais rápido e ficou com o segundo lugar seguido de seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz Jr. Verstappen voltou a decepcionar. O líder do Mundial de Pilotos terminou com o 15º tempo com 1min32s021.

O segundo treino livre teve bandeira amarela a dois minutos do fim. A ação foi provocada por uma batida de George Russell. O piloto inglês bateu na curva oito e danificou a asa dianteira de sua Mercedes.

Em um cenário onde a Red Bull cada vez mais vai se tornando coadjuvante, McLaren e Ferrari mostraram evolução e brigaram pelos melhores tempos durante todo o treino. Leclerc, que já tinha se destacado mais cedo, foi o primeiro a emplacar o melhor tempo ainda com pneus médios. Apesar de Daniel Ricciardo (RB), Alexander Albon (Williams), e Carlos Sainz também terem liderado de forma breve a atividade, Leclerc dominou as ações na primeira parte.

A partir da segunda metade, quando os pilotos passaram a usar os pneus macios, Lando Norris entrou na briga pelo melhor tempo. George Russell, que bateu no fim, também se destacou, assim como Oscar Piastri, da McLaren.

No final, com os pilotos voltados mais em testar o ritmo de corrida, as posições tiveram poucas alterações. Leclerc tentou na última volta recuperar o primeiro lugar, mas não conseguiu o suficiente e viu Norris terminar a segunda sessão com a melhor marca.

Neste sábado, às 6h30 (horário de Brasília) acontece o terceiro treino livre. Mais tarde, os pilotos vão para a pista disputar a sessão classificatória às 10h. Já no domingo a largada do GP de Cingapura está marcado para as 9 horas.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP de Cingapura:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s727

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s785

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min31s356

4º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min31s468

5º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s474

6º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s478

7º – George Russell (ING/Mercedes), 1min31s488

8º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s598

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s650

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s667

11º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s709

12º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s750

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min31s793

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s957

15º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s021

16º – Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min32s057

17º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min32s119

18º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s222

19º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s359

20º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min32s786