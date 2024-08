Norris comemora vitória no GP da Holanda usando bordão de Verstappen: 'Simplesmente adorável' - O Liberal

Lando Norris comemorou a vitória no GP da Holanda neste domingo usando o bordão “simplesmente adorável” de Max Verstappen. Ao cruzar a linha de chegada mais de 20 segundos à frente do tricampeão, o piloto da McLaren ouviu do engenheiro Will Joseph: “Muito bem, muito bem”.

Norris então respondeu, usando a famosa frase usada pelo piloto holandês após suas vitórias: “Simplesmente adorável, hein? Obrigado, muito bem, rapazes. Trabalho incrível, o carro era inacreditável, muito obrigado. Vamos continuar pressionando”.

Falando depois, o vice-líder do Mundial, que reduziu a diferença para Verstappen na liderança para 70 pontos, acrescentou que, embora não tenha executado a largada como esperava, estava nas nuvens com o resto do desempenho da corrida. “É incrível”, disse ele, que largou na pole position, mas antes mesmo da primeira curva viu Verstappen assumir a liderança da prova.

“Mais uma vez, eu não diria que foi uma corrida perfeita, por causa da volta 1 novamente. Mas depois foi lindo. O ritmo estava muito forte e o carro estava inacreditável hoje. Pude ficar confortável, pude forçar e passar por Max, o que era o principal. Então, honestamente, (foi) uma corrida bastante simples, ainda difícil, mas muito agradável.”

Norris acrescentou que, embora a maioria dos fãs presentes tenha estado presente em apoio a Verstappen, ele tem um sólido contingente de apoio próprio no país, agradecendo aos que torceram por ele neste fim de semana.

“Tenho muitos torcedores e torcedores holandeses, por isso agradeço muito a eles”, disse ele. “Quero dizer, tenho certeza que alguns estão um pouco chateados, mas espero que tenha sido uma boa corrida. Há muitos deles me apoiando, então eu agradeço muito.”