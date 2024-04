Noroeste garante acesso e Paulistão já tem definidos todos os times de 2025

Noroeste e Velo Clube garantiram suas vagas na elite do futebol paulista neste fim de semana. Com a classificação das duas equipes para a final, estão definidos todos os 16 times que vão disputar o Campeonato Paulista de 2025. A dupla troca de lugar com Santo André e Ituano, que foram os últimos colocados na classificação geral deste ano e rebaixados para a Série A2.

Neste domingo, o Noroeste eliminou a Portuguesa Santista por 4 a 3 nos pênaltis, após o placar agregado de 1 a 1 na semifinal. Com a vaga na decisão, o clube de Bauru assegurou o retorno à elite do futebol paulista após 14 anos.

Já o Velo Clube venceu o Juventus-SP por 1 a 0 na ida, enquanto o jogo de volta, no sábado, não teve gols. O time de Rio Claro (SP) participou da primeira divisão do Campeonato Paulista apenas uma vez, em 1979.

As finais da Série A2, entre Noroeste e Velo Clube, estão previstas para os dias 10 e 14 de abril. Os detalhes das partidas ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Confira as equipes classificadas para o Campeonato Paulista de 2025:

Água Santa

Botafogo-SP

Corinthians

Guarani

Inter de Limeira

Mirassol

Noroeste

Novorizontino

Palmeiras

Ponte Preta

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santos

São Bernardo

São Paulo

Velo Clube