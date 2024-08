Noah Lyles rebate jogador de futebol americano que o desafiou para corrida: ‘Quer aparecer’

Campeão nos 100m e bronze nos 200m nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o velocista americano Noah Lyles respondeu às provocações de Tyreek Hill, jogador do Miami Dolphins, que afirmou que o venceria em uma corrida.

“Tyreek está apenas querendo aparecer”, afirmou o velocista em um podcast nos Estados Unidos. “Se ele está falando sério, deveria vir conversar comigo e com meu agente para combinar algo. Vamos nos encontrar na pista.”

Considerado por muitos como o mais veloz jogador da NFL (principal liga do futebol americano), Hill também disse que Lyles “fingiu estar doente” após conquistar o bronze nos 200m em Paris. Ele disputou a prova com covid-19.

Hill soube dos comentários de Lyles e usou as redes sociais para responder. “Assine o contrato e garanta uma corrida de 50 jardas (cerca de 45 metros)”, afirmou.

O jogador do Miami Dolphins praticou atletismo na faculdade e participou de um evento no ano passado. Seus tempos, porém, estão bem distantes dos do campeão olímpico. As melhores marcas de Hill são 10s19 nos 100m e 20s14 nos 200m, enquanto Lyles tem 9s79 e 19s31.