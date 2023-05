Esporte No reencontro com a torcida, Ponte Preta terá ‘brigões’ como desfalques

Depois de ver o que poderia ser a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ir por água abaixo após levar o gol de empate da Chapecoense nos acréscimos do segundo tempo no último final de semana, a Ponte Preta não tem tempo para lamentar e já volta a campo nesta terça-feira. Em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o time campineiro irá receber o Botafogo-SP, às 19h, num duelo paulista.

Este jogo irá marcar o reencontro da Ponte Preta com seu torcedor, após jogar de portões fechados contra o Criciúma pela segunda rodada. Isso por conta de uma punição do STJD devido uma briga com a torcida do Vasco, ano passado, no Majestoso. O momento, porém, é completamente diferente da última vez que atuou com a arquibancada cheia, já que na ocasião foi campeão do Paulista A2 e desde então não conseguiu mais mostrar um bom futebol.

Para o confronto, diante do Botafogo-SP que busca a quarta vitória seguida, o técnico interino Felipe Moreira tem dois desfalques certos. Afinal, o meia Matheus Jesus e o atacante Jeh discutiram no final do jogo contra a Chapecoense e acabaram expulsos. Com isso, ambos cumprem suspensão.

O time mais provável deverá formar com: Caíque França; Luiz Felipe (Maílton), Edson, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Felipinho (Léo Naldi), Cássio Gabriel (Gui Pira) e Elvis; Pablo Dyego e Eliel.

Eliel é o reserva imediato de Jeh e tem tudo para começar jogando no ataque ao lado de Pablo Dyego. No meio-campo, Cássio Gabriel deve ser o escolhido, mas Gui Pira também está no páreo. Já o lateral Júnior Tavares e os volantes Ramon Carvalho e Léo Naldi, desfalques nas últimas rodadas, seguem como dúvidas, mas ainda têm chances de atuar ou mesmo ficar no banco de reservas.