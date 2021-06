No Palmeiras, Gabriel Veron participa de coletivo e se aproxima de retorno

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, depois de ter derrotado o Bahia por 3 a 2, na noite de domingo, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. A novidade foi a evolução na recuperação do atacante Gabriel Veron, que avançou em seu cronograma transição física e participou de parte do coletivo com atletas do sub-20.

O jovem esteve em campo por quase uma hora. O atacante lesionou a coxa esquerda em abril, na segunda partida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia-ARG, e já está afastado há dois meses e meio. Quando se machucou, ele estava voltando de lesão muscular. Ele tem um histórico longe de contusões e, por isso, o clube tem cautela em seu retorno.

Apenas Veron e Luan Silva, outro jovem atacante, estão for por lesão. Jailson, Luan e Danilo se recuperaram recentemente e foram titulares contra o Bahia. As outras ausências são Weverton, Viña e Gustavo Gómez, que defendem suas seleções na Copa América e têm feito muita falta à defesa da equipe comandada por Abel Ferreira.

Nesta segunda, os titulares diante dos baianos fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT. O restante do elenco realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas e, na sequência, aprimorou passes, cruzamentos e finalizações. Atletas do grupo de apoio, como Jean, Angulo e Alan, também participaram da movimentação.

O trabalho técnico contou com atletas como Felipe Melo, Renan, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Willian e Deyverson, que vinham sendo titulares, mas ficaram no banco no domingo e são opções para Abel Ferreira caso o treinador queria mudar mais uma vez a formação contra o Internacional, quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio.

O elenco volta a treinar na manhã de terça e viaja para Porto Alegre na parte da tarde. O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 13 pontos após sete rodadas. Está a um ponto do líder Red Bull Bragantino, que, porém, ainda entra em campo nesta segunda e pode aumentar a vantagem na ponta.