Esporte No mercado, Guarani encaminha saída do meia Gustavo França

O elenco do Guarani vai passar por mudanças durante a Série B do Campeonato Brasileiro. No mercado em busca de reforços, a diretoria também deve abrir mão de jogadores que não estão nos planos, como o meia Gustavo França.

Indicado por Claudinei Oliveira, com quem trabalhou no Guarani nesta temporada, Gustavo França negocia a rescisão com o clube campineiro para assinar em definitivo com o Londrina, que disputa a Série C.

No Guarani desde agosto do ano passado, Gustavo França entrou em campo apenas sete vezes em 2024. Sem entrar em campo desde o dia 25 de maio, o meia não foi relacionado para as últimas três partidas.

Em relação a reforços, a diretoria bugrina oficializou as chegadas do volante Gabriel Bispo e do atacante Daniel dos Anjos. Mais contratações serão feitas nos próximos dias.

Na lanterna da Série B, com apenas cinco pontos, o Guarani entra em campo neste sábado, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela 12ª rodada.